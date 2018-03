Facebook | uso illecito profili | Cambridge Analytica ha lavorato oltre che per Donald

Cambridge Analytica - crolla il titolo Facebook Ue : "Inaccettabile l'uso di dati a fini politici" : Wall Street punisce l'azienda di Mark Zuckerberg nonostante essa si professi come vittima dell'imbroglio. Intanto Aleksandr Kogan, l'inventore della app che ha raccolto i dati si dice pronto a parlare all'Fbi e al Congresso e smentisce il n.1 di Facebook: "Sapeva che non era per uso accademico"

La Ue chiede chiarimenti a Facebook sull'uso dei dati : La Commissione Ue bussa alla porta di Facebook, pronta a chiedere spiegazioni sul caso 'Cambridge Analytica', ovvero sulla società di analisi - che ha lavorato per la campagna di Trump e della Brexit -...

Abuso dati personali a fini elettorali - il mercato punisce il titolo Facebook : Facebook crolla a Wall Street per lo scandalo Cambridge Analytica: il titolo del gigante dei social media è arrivato a perdere fino al 5,20%. Cambridge Analytica è una società che ha aiutato, ...

Psicologia - studio italiano : l’uso problematico di Facebook più diffuso tra le ragazze : Da due meta-analisi pubblicate su due riviste (il ‘Journal of Affective Disorders’ e ‘Computers in Human Behavior’) da Claudia Marino, Gianluca Gini e Alessio Vieno, del dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione dell’Università di Padova, in collaborazione con Marcantonio Spada della London South Bank University, è emerso che quando l’uso di Facebook è caratterizzato da ...

Milano - cane husky rinchiuso nel micro balcone per un giorno intero : la fotodenuncia su Facebook : Prima la segnalazione al nucleo tutela animali della polizia locale, poi la segnalazione sui social. I vigili urbani: "Durante il sopralluogo era tutto ok, ma...