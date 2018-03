Facebook | Trump e Cambridge Analytica | perché è a rischio la sicurezza dei nostri dati

Potere e spionaggio : come Trump controlla 50 milioni di utenti Facebook Video : Che tecnologia e psicologia fossero alla base delle elezioni americane è un elemento ormai emerso da varie indagini perpetratesi nel corso del tempo; che milioni di cittadini fossero spiati da un’azienda riconducibile a #Trump, era un tassello mancante nel puzzle delle interferenze tra Potere e social network [Video]. Dalle indagini investigative e da varie inchieste giornalistiche portate avanti da oramai un anno e mezzo, emerge che la ...

Cambridge Analytica - "furto profili Facebook per aiutare Trump"/ Spiò gli elettori e aiutò un partito italiano : Cambridge Analytica, accuse pesanti contro la società di analisi dati: avrebbe rubato i profili Facebook di 50 milioni di elettori per influenzare il voto per Trump.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:07:00 GMT)

Inchiesta sui rapporti Trump-Russia - i Dem vogliono l'aiuto di Apple e Facebook : Insomma, il russiagate sembra ancora tenere banco nella politica internazionale di queste settimane, anche se sembra difficile poter portare alla luce il contenuto di alcuni messaggi scambiati all'...

Facebook oscura Cambridge Analytica : “Ha rubato i profili di 50 milioni di elettori americani per aiutare Trump” : La società di analisi dati Cambridge Analytica è accusata di aver rubato i profili Facebook di 50 milioni di utenti e di aver usato queste informazioni riservate per influenzare i risultati delle elezioni presidenziali americane, ma anche della Brexit. Di proprietà del miliardario Robert Mercer, all’epoca dei fatti aveva tra i vertici anche Steve Bannon, consigliere personale e stratega della campagna elettorale di Donald Trump. A due anni ...

Potere e spionaggio : come Trump controlla 50 milioni di utenti Facebook : Che tecnologia e psicologia fossero alla base delle elezioni americane è un elemento ormai emerso da varie indagini perpetratesi nel corso del tempo; che milioni di cittadini fossero spiati da un’azienda riconducibile a Trump, era un tassello mancante nel puzzle delle interferenze tra Potere e social network. Dalle indagini investigative e da varie inchieste giornalistiche portate avanti da oramai un anno e mezzo, emerge che la Cambridge ...

Usa : Facebook oscura società dati che ha aiutato Trump : Facebook ha oscurato dalla sua piattaforma Cambridge Analytica, la società dati britannica che ha aiutato il presidente Donald Trump durante le elezioni del 2016. L'accusa e' si aver ingannato il ...

Facebook oscura società di dati che ha lavorato alla campagna di Trump - : Sotto accusa la britannica Cambridge Analytica che, secondo due inchieste del Guardian e del New York Times, avrebbe utilizzato impropriamente i dati personali di 50 milioni di utenti del social ...

"Una società al servizio di Trump violò 50 milioni di profili Facebook per influenzare il voto in Usa" : milioni di profili Facebook di elettori americani sono stati violati dalla società Cambridge Analytica, quando era al servizio della campagna di Donald Trump per la Casa Bianca, e i dati sono stati usati per realizzare un software in grado di influenzare la decisione sul voto. Lo ha rivelano in esclusiva i quotidiani 'The Observer-The Guardian' e 'New York Times', che hanno raccolto le dichiarazioni di un 'whistleblower', Christopher ...

Facebook oscura società dati che ha aiutato Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Facebook ha sospeso una società di analisi politiche che lavorò per Trump : Si chiama Cambridge Analytica ed era già nota ai giornali internazionali per essere misteriosa e controversa The post Facebook ha sospeso una società di analisi politiche che lavorò per Trump appeared first on Il Post.

Soros : Trump sparirà come i Bitcoin - la vera minaccia è Facebook : ... fare "una guerra nucleare per prevenire una guerra nucleare": una strategia "assolutamente contraddittoria." E degna di un uomo che rappresenta "un pericolo per il mondo". Ance se forse in ...

Soros : Trump sparirà come i Bitcoin - la vera minaccia è Facebook : ... rischia di trovarsi sul baratro di una guerra nucleare per colpa di Trump, le democrazie occidentali sono accerchiate da regimi sempre occhiuti e sempre più invasivi, e peggio: senza che il mondo se ...