Facebook lancia il live streaming per i videogiochi

Migranti - danze con lo scettro in mano e soldi lanciati in aria : così il trafficante si presentava su Facebook. Fermato a Catania : Una coppia di nigeriani, Queen Enaye, di 38 anni, e Collins Omorgbe, di 31, sono stati fermati a Trento da personale della polizia locale e di Catania nell’ambito di un’inchiesta della Dda della Procura etnea su una tratta di africane arrivate in Italia su barconi carichi di Migranti per essere avviate alla prostituzione. Le indagini della squadra mobile di Catania erano state avviate dopo lo sbarco, l’11 ottobre 2017, di ...

L'app lanciata da Facebook per proteggere i nostri dati in realtà li avrebbe 'rubati' : avrebbe dovuto proteggere l’accesso a email, mobile banking, foto e social network installate sullo smartphone grazie a una password o al riconoscimento dell’impronta digitale. In realtà, secondo gli accusatori, raccoglieva dati sull’utilizzo delle app e li condivideva con Facebook che così aveva a disposizione una serie di informazioni utilissime a perfezionare nuovi servizi. Si chiama Bolt App Lock ed è ...

Facebook rilancia sui video e assume rinforzi da BuzzFeed e Pinterest : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Campagna acquisti a Facebook. Missione: video e tv come non ci fosse un domani. L’azienda ha appena assunto l’ex capo di BuzzFeed Studios Matthew Henick, che guiderà la strategia globale per i contenuti video, e Mike Bidgoli, ex dirigente a Pinterest (negli ultimi due anni), per guidare la squadra prodotto di Watch, la tv di Facebook. Mentre YouTube Red prevede di sbarcare in ...

Facebook sostiene media - lancia progetto per notizie locali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Facebook lancia “Candidati” per prepararti alle elezioni del 4 marzo : Dopo aver introdotto lo strumento di fact-checking contro le fake news, Facebook prosegue nell’impegno di aiutare le persone ad informarsi e ad avere informazioni attendibili in vista delle elezioni del 4 marzo. Per questo il social di Mark Zuckerberg ha lanciato oggi “Candidati”, uno strumento che ci comparirà nei prossimi giorni sul news feed e ci consentirà di scoprire chi si è candidato nel nostro collegio elettorale al Senato e alla ...

Facebook spinge ancora sulla musica - e lancia la funzione 'Candidati' in vista del 4 Marzo : ... magari, si intende impreziosire un proprio video o una diretta streaming: a Dicembre era stato firmato un accordo con Universal seguito, a Gennaio, da altrettanti siglati con Sony , Kobalt Music ...

Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger : Facebook lancia una nuova funzione, chiamata liste, per creare degli elenchi legati a qualsiasi cosa, da condividere con gli amici. E proprio alla vigilia di San Valentino lancia una chat speciale su Messenger dedicata agli innamorati. L'articolo Facebook introduce le liste e lancia una chat per gli innamorati su Messenger è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook censura le pubblicità sui Bitcoin - vorrà lanciare la propria criptovaluta? : In una nota ufficiale pubblicata il 30 gennaio 2018 Facebook ha comunicato di proibire le inserzioni pubblicitarie di prodotti o servizi correlati alle criptovalute. A dare la notizia è Rob Leathern, Product management director, che nella nota rammenta quanto Facebook combatta da sempre la pubblicazione di annunci ingannevoli e che, stavolta, a finire nel mirino del ban meritino di essere gli annunci fuorvianti legati a Bitcoin e simili. Ad ...

“Mi sto spegnendo”. Scrive su Facebook - poi arriva la polizia e la trova così. Per questa giovane mamma di 22 anni il destino era segnato. A lanciare l’allarme erano stato gli amici - allarmanti da quella frase - un caso che si tinge di giallo : Una profezia, una coincidenza oppure un caso che si tinge di giallo. Una morte che lascia sgomenti e che, per ora, non sembra trovare una spiegazione logica. È quella di una giovane mamma di 22 anni, Mollie Carina Horton trovata morta nella sua abitazione in Galles dalla polizia dopo che gli agenti hanno ricevuto una segnalazione dai suoi amici. A quanto si apprende, pochi giorni fa la giovane aveva scritto “Buonanotte mondo, mi sto ...

Facebook compie 14 anni - lanciato il 4 febbraio 2004 : Oggi il popolare social network Facebook festeggia 14 anni: è stato infatti lanciato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg e dai suoi colleghi di università Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Inizialmente pensato solo per gli studenti dell’Università di Harvard, è stato successivamente aperto alle altre scuole della zona per poi diffondersi a livello mondiale. Nel luglio 2017 l’azienda ha superato un valore totale di ...

Facebook lancia un programma dedicato allo streaming dei videogiochi : Quante volte vi sarà capitato di sfogliare il vostro feed di Facebook e di imbattervi in una trasmissione in diretta di qualche videogioco? Se ci seguite alla nostra pagina Facebook ufficiale, avrete sicuramente visto qualcuna delle nostre live.Lo streaming di videogiochi è da tempo arrivato sul noto social network, e come riporta VG24/7 sembra che presto i creatori di contenuti potranno contare su una monetizzazione simile a quella di YouTube e ...

Snapchat rilancia le Storie con la condivisione su Facebook e Twitter : (Foto: flickr.com) Se Maometto non va alla montagna, tocca organizzarsi. Da Snapchat, secondo quanto riporta la Cnbc, sarà possibile condividere le Storie direttamente su altri social, da Facebook a Twitter. Il social del fantasmino ha inventato le sue Storie nel 2014, per poi vederle riproposte su Instagram, Facebook e Messenger. Pur continuando a mantenere lo scettro dei migliori filtri in circolazione, ha accusato il colpo. Molti utenti, ...

Zuckerberg non perde tempo e lancia Facebook Flick : Mark Zuckerberg adesso ha deciso di riprogrammare il tempo lanciando Facebook Flick.Frutto del lavoro dell'ingegnere Christopher Horvat del team "social virtuality" di Facebook questo prodotto non è una nuova applicazione che interagisce con gli utenti. Quindi che cos'è in realtà questa nuova invenzione di casa Facebook? Flick non è nient'altro che una unità di misura di poco superiore al nanosecondo pensata per semplificare il lavoro dei ...

