Facebook | direct straming dei giochi con Games SDK e molto altro!

gamesvillage

: RT @medlivefp: Stasera inizia #emigratis (alle 21.20!!) su #Italia1: commentiamo la puntata su Twitter, mandate (direct Instagram o Faceboo… - scuroscuroscuro : RT @medlivefp: Stasera inizia #emigratis (alle 21.20!!) su #Italia1: commentiamo la puntata su Twitter, mandate (direct Instagram o Faceboo… - DiegoScotece : RT @medlivefp: Stasera inizia #emigratis (alle 21.20!!) su #Italia1: commentiamo la puntata su Twitter, mandate (direct Instagram o Faceboo… - medlivefp : Stasera inizia #emigratis (alle 21.20!!) su #Italia1: commentiamo la puntata su Twitter, mandate (direct Instagram… -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Alla possibilità di integrare live streaming diretti , solo per PC, , corrisponde inoltre l'opzione, a discrezione degli sviluppatori, di poter assegnare dei premi a chi accederà come spettatore in-...