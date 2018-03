Facebook crolla in Borsa dopo scandalo Cambridge Analytica | -5%

Cambridge Analytica fa crollare Facebook a Wall Street/ Furto Big Data su Trump e Brexit : “pronte indagini” : Cambridge Analytica , avrebbe rubato i profili Facebook di 50 milioni di elettori per influenzare il voto per Trump . Scandalo Big Data anche sulla Brexit , scattano le indagini mondiali(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:10:00 GMT)

Perché Facebook e Google fanno la “guerra” alle criptovalute? I risvolti sul Bitcoin (crollato a 8mila) : Da gennaio il social network ha vietato le pubblicità di monete digitali. Il “ban” di Google scatterà a giugno. Come mai i colossi del web si stanno schierando contro l’universo delle cripto?...

Crolla Ancora Il Prezzo Dei Bitcoin Dopo Il Ban Di Facebook E Google : Bitcoin Crolla sotto i 9.000 dollari, -11,5%. Il valore della moneta virtuale scende ai minimi dal novembre 2017. Ecco cosa è successo. Crollo Prezzo Bitcoin Febbraio 2018 Brutte notizie per i minatori di criptovalute e criptomonete e per tutti gli investitori. Dopo il ban delle pubblicità su Facebook e Google per quanto riguarda Bitcoin e simili, il Prezzo […]