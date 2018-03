Fabrizio Frizzi sulle condizioni di salute dopo il malore ‘Speriamo finisca bene’

Andrea Saccone non è più Campione a L'Eredità/ L'abbraccio di Fabrizio Frizzi "che vale più di 14 puntate" : Andrea Sacconi, Campione dei record, lascia L'Eredità dopo ben 14 presenze consecutive. Per lui un montepremi di 47 mila euro e L'abbraccio di Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:29:00 GMT)

Fabrizio Frizzi / “Tra un mese saprò come vanno le cure - i medici dicono che…” - la lotta dopo il malore : Fabrizio Frizzi dopo il malore si racconta tra le pagine del settimanale Gente con un cauto ottimismo: “Tra un mese saprò come vanno le cure, i medici dicono che…”, la lotta dopo il malore.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:40:00 GMT)

“Combatto!”. Fabrizio Frizzi - il malore e le conseguenze sulla sua vita : le foto che commuovono : Il peggio è passato. Ma la paura ancora resta. Sì perché Fabrizio Frizzi ha davvero spaventato tutti. Il malore, la corsa in ospedale, la terapia intensiva. Per giorni, fino a quando le notizie erano frammentarie, ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Tutti a chiedersi cosa stesse realmente succedendo. Poi, piano piano, la rinascita. Le prima parole, qualche timido passo nella corsia d’ospedale quindi via verso la guarigione. Un percorso ...

Fabrizio Frizzi e la sua Carlotta Mantovan/ “Combatto come un leone - grazie a lei sono sereno” : Fabrizio Frizzi e la sua Carlotta Mantovan: “Combatto come un leone, grazie a lei sono sereno”. Il noto conduttore de L’Eredità, inseparabile dalla moglie 35enne(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - dopo il malore è Carlotta Mantovan la sua cura : Il ritorno alla normalità per Fabrizio Frizzi, dopo il malore che lo ha colpito lo scorso ottobre mentre era impegnato nelle registrazioni delle puntate de L’eredità, passa anche attraverso una passeggiata per le vie del centro di Roma, dove è stato immortalato da Diva e Donna in compagnia della moglie Carlotta Mantovan. La malattia del conduttore tv, infatti, ha unito ancor di più la coppia e la loro differenza d’età (60 anni lui, ...