F1 | Mondiale 2018 | Mercedes ancora squadra da battere Lewis Hamilton sempre più maturo e

21 Marzo 2018 Giornata Mondiale della poesia : ricordando Alda Merini : Nel 1993 incontra Alda Merini e dalla loro collaborazione durata sedici anni che Merini definiva «matrimonio artistico» sono nati numerosi spettacoli che li hanno visti protagonisti sul palcoscenico ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeffrey Herlings comanda con sei punti su Antonio Cairoli : Doppietta di Jeffrey Herlings nel GP di Europa della MXGP. L’olandese ha vinto la terza gara su quattro disputate, volando in testa al Mondiale dopo due GP. Il pilota della KTM ha preceduto il compagni di marca Antonio Cairoli sia in gara-1 che in gara-2. Sono loro a comandare la Classifica, con l’italiano che insegue a sei lunghezze. Al terzo posto, il belga Clement Desalle (Kawasaki) è infatti a trenta punti da Herlings. La ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Andrea Dovizioso primo dopo il GP del Qatar! Marquez e Rossi inseguono : Andrea Dovizioso è al comando della Classifica del Mondiale MotoGP 2018 dopo aver vinto il GP del Qatar, prima prova della stagione. Il forlivese della Ducati precede Marc Marquez e Valentino Rossi che hanno completato il podio di Losail. Di seguito la Classifica del Mondiale MotoGP 2018 dopo il GP Qatar (prima gara). Classifica Mondiale MotoGP ...

MotoGP : al via in Qatar (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (8 gare in chiaro su Tv8) : MotoGP Dopo le tre sessioni di test a Sepang, Buriram e Losail, la MotoGP fa sul serio con l’inizio del Mondiale 2018, lungo un gran premio in più rispetto allo scorso anno (in totale saranno 19). Si parte oggi da Qatar, sullo stesso circuito che ha chiuso i test iniziali, con diretta su Sky. La pay tv trasmetterà tutte le gare della stagione, di cui 11 in esclusiva, mentre le restanti 8 saranno garantite anche in chiaro su Tv8. MotoGP, ...

Formula 1 - ancora una settimana al via del Mondiale 2018 : Abbiamo aspettato, abbiamo curiosato, abbiamo immaginato come sarebbe potuto essere dopo i test di Barcellona. Ora, invece, l'attesa è quasi finita. ancora qualche giorno di "quiete" e poi, il 25 ...

MotoMondiale 2018 - GP Qatar : programma - orari e tv delle gare delle tre classi. Il palinsesto completo : Primo appuntamento del Motomondiale 2018. Sotto i riflettori del circuito di Losail va in scena il GP del Qatar. In MotoGP è caccia a Marc Marquez ma Andrea Dovizioso sembra avere le carte in regola per cominciare la stagione così come l’aveva terminata. Difficile, però, indicare un unico favorito, perché in tanti ambiscono a vincere: Valentino Rossi e Maverick Viñales sperano di risolvere i problemi della Yamaha, Jorge Lorenzo vuole ...

Russia 2018 - da Icardi a Neuer : ecco i big che rischiano il Mondiale : Da Messi a Ronaldo, da Neymar a De Gea: quello di Russia sarà il Mondiale delle stelle. Tante, di stelle, resteranno però anche a casa: la lista - ancora da ufficializzare - dei big che potrebbero non ...

F1 - Mondiale 2018 : tutti temono la Red Bull ma il motore Renault è il punto debole : Manca poco più di una settimana all’inizio del Mondale 2018 di F1. L’Albert Park di Melbourne (Australia) sarà teatro di sfide appassionati e le attese su quel che potranno fare le nuove monoposto sono molte. I test hanno dato alcune indicazioni ma non certo definitive sull’esito di questo campionato. La Mercedes, sul passo gara, ha messo in mostra una costanza di rendimento disarmante mentre la Ferrari, siglando i migliori ...

Russia 2018 - ora è ufficiale anche per la Fifa : sarà un Mondiale con la Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto.

MotoMondiale 2018 - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv delle qualifiche delle tre classi. Il calendario del sabato di Losail : sabato 17 marzo si svolgeranno le qualifiche del GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. I piloti andranno a caccia della pole position, si definiscono le griglie di partenza delle tre classi. Sul circuito di Losail si incomincia a fare sul serio, l’appuntamento è imperdibile e nessuno vuole sbagliare per poter incominciare con il piede giusto una stagione lunga e che si preannuncia molto competitiva. Nella MotoGP saranno i ...

#GiornataMondialeDelSonno 2018 : che non diventi solo business : Il 16 marzo si celebra l'evento annuale dedicato alla cultura e consapevolezza dell'importanza del sonno. La giornata mira a promuovere i comportamenti protettivi nei confronti delle alterazioni e dei disturbi del sonno. Sono previste iniziative, eventi e manifestazioni nella maggior parte dei Paesi del mondo.In questo anno, la giornata pone al centro l'attenzione per il rispetto dei ritmi biologici dell'individuo, all'interno dei quali ...