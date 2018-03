F1 Mercedes | Hamilton | «Contratto | al momento non è la mia priorità»

F1 - Mondiale 2018 : Mercedes ancora squadra da battere. Lewis Hamilton sempre più maturo e un’affidabilità che spaventa : Manca meno di una settimana al via del primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1 (25 marzo). A Melbourne (Australia), nell’ormai tradizionale scenario dell’Albert Park, i bolidi della massima categoria dell’automobilismo si confronteranno e la Mercedes anche quest’anno sembra essere la squadra da battere. Nel corso degli 8 giorni di test tenutisi a Barcellona le Frecce d’Argento, pur non svettando nei tempi, hanno ...

F1 - Lewis Hamilton : “Firmerò il nuovo contratto con la Mercedes e voglio il quinto titolo” : “Non c’è ancora niente di ufficiale, ma nell’arco di questa stagione firmerò il nuovo contratto con la Mercedes. Ci stiamo parlando, il clima tra me e il team è molto rilassato, c’è la volontà di continuare e troveremo un terreno comune per l’accordo“. Sono queste le parole del campione del mondo di F1 Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, oggi presente nella sede della Petronas, la società di lubrificanti ...

F1 Mercedes - Hamilton ci crede : «Sfida a tre con Ferrari e Red Bull» : TORINO - Lewis Hamilton non si accontenta di una sfida tra Ferrari e Mercedes, come quella dell'anno scorso, ma spera in una lotta iridata aperta a più squadre. Tra di loro, il campione del mondo in carica mette la Red Bull, che potrebbe rappresentare una 'vera sfida' sia nel campionato piloti che in quello costruttori. I test pre stagionali hanno visto una Ferrari scattante, mentre Red ...

F1 - FERRARI E Mercedes : TEST A BARCELLONA ULTIMO GIORNO/ Raikkonen sfiora il record di Vettel - Hamilton... : F1, FERRARI e MERCEDES: TEST a BARCELLONA ULTIMO GIORNO: Raikkonen sfiora il record di Vettel, Hamilton invece... Facciamo il punto dopo l'ultima giornata di prove a Montmelò

Hamilton - i problemi Mercedes dello scorso anno sono un ricordo : L'augurio di Lewis è quello di tutti gli appassionati: 'Non vedo l'ora che arrivi la prima gara per vedere dove ci troviamo tutti. Vogliamo che le persone stiano in punta di sedia' . A Barcellona si ...

F1 - Test Barcellona 2018 : ottima Mercedes. Lewis Hamilton : “Ora la competizione…” : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella giornata di Test al Montmelò. La Mercedes ha letteralmente dominato sul circuito di Barcellona ed il pilota inglese ai microfoni di MotorSport.com si è detto entusiasta di quanto ottenuto: “Normalmente non sono un pilota che ama essere in pista per i Test, ma oggi sono stato davvero entusiasta di provare perché non abbiamo avuto la possibilità di fare molta strada nei giorni precedenti. È stato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quarta giornata. La Mercedes è già in fuga? Impressionante Hamilton - la Ferrari deve già rincorrere : L’urlo di Lewis Hamilton spaventa tutti i rivali. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, infatti, si può tranquillamente riassumere in questo modo l’andamento odierno della quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il campione del mondo, infatti, ha stampato un eccellente 1:19.333 sul circuito del Montmelò, sbriciolando l’1:19.673 fatto segnare da Sebastian Vettel con la ...