F1 | GP Australia 2018 | i precedenti della Ferrari a Melbourne Otto trionfi per il

F1 - GP Australia 2018 : programma - orari e tv. Novità rispetto al passato con i “10 minuti”. Il calendario completo : Nel weekend del 23-24 marzo si disputerà il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. La stagione dei motori inizia come da tradizione sul tracciato semicittadino di Melbourne e lo spettacolo è garantito: dall’altra parte del Pianeta, nel primo fine settimana di primavera (nel nostro emisfero), riparte il campionato della categoria più importante. I bolidi si stanno per accendere, si preannuncia una grande ...

F1 - GP Australia 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv. Come vedere le dirette e le repliche : Dal 23 al 25 marzo il Mondiale di F1 2018 prenderà il via da Melbourne (Australia). Una stagione tanto attesa quella che sta per iniziare con il duello Mercedes-Ferrari a dominare la scena ed il possibile inserimento della Red Bull. Riuscirà il Cavallino Rampante ad interrompere l’egemonia del team di Brackley? Gli uomini in rosso ci proveranno e già da questa prima tappa avremo le idee più chiare sui valori in pista. I primi test hanno ...

Formula 1 GP Australia 2018 : orari diretta tv - gara di Melbourne in chiaro? : La diretta tv sarà in esclusiva su Sky Sport , streaming su Sky Go, . La visione in chiaro non sarà disponibile e su TV8 si potrà vedere la differita alle ore 21.00. I piloti saranno chiamati a ...

Formula 1 GP Australia 2018 : orari diretta tv - gara di Melbourne in chiaro? : Nel weekend si correrà il Gran Premio del Qatar della MotoGP. La settimana successiva farà il suo esordio stagionale la Formula Uno. Il primo appuntamento dell’anno sarà in Australia, sul suggestivo circuito di Melbourne. L’anno scorso fu Sebastian Vettel il vincitore della gara. Il pilota tedesco della Ferrari precedette al traguardo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. I tifosi della scuderia di Maranello si augurano un avvio simile per questa ...

F1 - GP Australia 2018 : orari tv Sky e TV8 del Gran Premio a Melbourne Video : Dopo 4 mesi di attesa, il mondiale di #Formula 1 ricomincia. La stagione 2018 è alle porte, infatti mancano poco meno di due settimane alle prime prove libere del GP d'Australia. Quest'anno sono tante le novita' introdotte, a partire dalla programmazione: infatti, sara' il primo anno che la Rai trasmettera' solo ed esclusivamente una gara, quella di Monza in diretta. Il resto delle gare sono affidate a Sky e #TV8 con quest'ultima che si ...

F1 - GP Australia 2018 : orari tv Sky e TV8 del Gran Premio a Melbourne : Dopo 4 mesi di attesa, il mondiale di Formula 1 ricomincia. La stagione 2018 è alle porte, infatti mancano poco meno di due settimane alle prime prove libere del GP d'Australia. Quest'anno sono tante le novità introdotte, a partire dalla programmazione: infatti, sarà il primo anno che la Rai trasmetterà solo ed esclusivamente una gara, quella di Monza in diretta. Il resto delle gare sono affidate a Sky e TV8 con quest'ultima che si aggiudica ...

F1 - GP Australia 2018 : quando comincia il Mondiale? Programma - orari e tv : Nel weekend del 23-25 marzo scatterà il Mondiale 2018 di Formula Uno. Si parte con il GP Australia, una delle grandi classiche e ormai abituale apertura del campionato riservato alle vetture della massima classe. Sul circuito di Melbourne si incomincerà a fare davvero sul serio: dopo i test di Barcellona, le monoposto sono pronte per darsi battaglia a caccia del risultato di prestigio con l’obiettivo di iniziare la stagione del migliore ...

SBK 2018 Australia. Le pagelle di Phillip Island : Marco Melandri " voto 10 " Alzi la mano chi aveva previsto una doppietta di Melandri a Phillip Island. Nessuno. Nei test invernali Marco non era andato male, ma era sempre restato dietro alle Kawasaki ...

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri : “Sono troppo contento. Grazie Ducati : ho vinto per la velocità sul rettilineo” : Marco Melandri ha vinto gara 2 del Round di Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Superbike. Un successo arrivato in volata, superando Rea all’ultima curva e imponendosi per appena 21 millesimi. Il ravennate ha così infilato la doppietta sul circuito di Phillip Island e al termine della prova ha dichiarato: “In questa gara eravamo veloci in molti, è stato difficile trovare una strategia d’attacco per gli ultimi giri. Ho dato il ...

VIDEO Marco Melandri trionfa in gara-1 in Australia. Highlights Mondiale SuperBike 2018. Ducati in estasi : Marco Melandri è tornato alla vittoria nel Mondiale SuperBike! Il ravennate, in sella alla Ducati, ha trionfato nella gara 1 del Round d’Australia e inizia nel migliore dei modi la corsa verso il titolo iridato. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della gara vinta da Marco Melandri sul circuito di Phillip Island. (foto Lorenzo di Cola) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ...

Superbike - Round Australia 2018 – Marco Melandri indemoniato! Vinta gara1 - battuto Tom Sykes : Ducati dominante : Marco Melandri ha vinto la gara1 del Round d’Australia che ha aperto il Mondiale Superbike 2018. Sul tracciato di Phillip Island, il pilota italiano è scattato dalla terza posizione in griglia e ha guidato la sua Ducati verso il trionfo con grande autorevolezza, tornando al successo dopo quasi un anno dal sigillo di Misano. Il 35enne ha vinto la sua ventunesima gara in SBK e se il buongiorno si vede dal mattino allora si può davvero ...

Superbike - Round Australia 2018 – Tom Sykes conquista la pole position. Marco Melandri terzo - Rea attardato : Tom Sykes ha conquistato la pole position del GP di Australia, prima prova del Mondiale 2018 di Superbike che si corre sul tracciato di Phillip Island. Il britannico, in sella alla Kawasaki, ha primeggiato con il tempo di 1:30.099. Il Campione del Mondo 2013 ha inflitto 240 millesimi di distacco all’irlandese Eugene Laverty che ha portato in alto la sua Aprilia. Terza posizione per Marco Melandri: il pilota italiano si è difeso con la sua ...