F1 2018 | Fernando Alonso | “Non vedo l’ora di iniziare La vettura ha un gran potenziale”

Una Vita Anticipazioni 9 marzo 2018 : Teresa rifiuta Fernando per amore di Mauro : Il Mondragon vorrebbe rivelare alla Sierra i suoi sentimenti, ma lei è ancora innamorata del San Emeterio.

Tirreno-Adriatico 2018 - le pagelle della seconda tappa. Che ritorno per Marcel Kittel - bravo Giacomo Nizzolo - male Fernando Gaviria : La seconda tappa della Tirreno-Adriatico si è conclusa con una volta di gruppo e sul traguardo di Follonica ha trionfato Marcel Kittel, davanti a Peter Sagan e Giacomo Nizzolo. Andiamo quindi a scoprire i voti dei corridori protagonisti con le pagelle della seconda tappa. Marcel Kittel 10: torna al successo il velocista tedesco e lo fa con una delle “sue” volate. La Katusha-Alpecin è stata bravissima a pilotarlo nel finale, con Rick Zabel che ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati 28 febbraio. Fernando Alonso più forte di neve e pioggia. Lo spagnolo firma gli unici giri cronometrati della giornata : E’ Fernando Alonso l’uomo del giorno nei Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna). Lo spagnolo della McLaren, nonostante una giornata caratterizzata da neve e pioggia, è riuscito sul finire del turno a siglare dei tempi che lo vedono in vetta ad una classifica dove c’è solo il suo nome alla voce crono ottenuti. 2’18″545 per l’iberico che è stato senza ombra di dubbio il pilota più attivo in questo day-3 ...

F1 - Test Barcellona 2018 : risultati della terza giornata e la classifica dei tempi. Fernando Alonso firma l’unico crono : La neve ha completamente rovinato la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Al Montmelò la mattinata è stata caratterizzata dalla pista totalmente imbiancata. Il semaforo verde è stato acceso alle ore 12.00 ma l’unico giro cronometrato è stato di Fernando Alonso, firmato a 13 minuti dal termine: un altissimo 2:21. Altri quattro piloti si sono limitati a un installation lap, gli altri sono rimasti ai box. Di seguito la ...

F1 - Test Barcellona 2018 – Fernando Alonso : “Preoccupato per l’incidente? Gli altri hanno problemi più gravi” : Fernando Alonso ha avuto un incidente nella mattinata dei Test di Formula Uno a Barcellona, riuscendo a chiudere la giornata in quinta posizione ma utilizzando le gomme supersoft. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per l’asturiano, finito fuori pista a causa di una possibile rottura del mozzo posteriore destro della sua McLaren. Nonostante questo il due volte Campione del Mondo si è dichiarato soddisfatto: “Abbiamo ...

F1 - presentazione McLaren 2018 : svelata all’alba la nuova MCL33 - saprà riportare in alto Fernando Alonso? : La McLaren da il via al proprio 2018 in una maniera decisamente peculiare: la presentazione della sua nuova MCL33, pronta per il Mondiale di Formula Uno, infatti, è avvenuta alle prime luci dell’alba tramite i propri social network. La monoposto che sarà guidata da Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne rappresenterà una sorta di “O la va o la spacca..”. Per quale motivo? In primo luogo la scuderia inglese si è liberata dei motori ...

FOTO 24 Ore di Le Mans 2018 : presentata la Toyota di Fernando Alonso! Livrea bianco-rossa per sognare la vittoria : Oggi la Toyota ha presentato la vettura con la quale correrà il Mondiale 2017 di Endurance. La super stagione del WEC è pronta per iniziare, la scuderia giapponese è la grande favorita visto che Porsche si è ritirata e le nuove avversarie (DragonSpeed, Manor e Rebellion) non sembrano essere così pericolose. Il team Gazoo ha già corso qualche giorno fa sul circuito di Aragon effettuando dei test, giudicati in maniera positiva. Guardando ...

F1 - Mondiale 2018 – Fernando Alonso predica calma : “Aspetto i test in Spagna per valutare il motore Renault” : In casa McLaren è la vigilia del nuovo corso. Dopo la fallimentare esperienza con la Honda, la scuderia britannica è passata al motore Renault, ma mentre Zak Brown è ottimista, Fernando Alonso preferisce essere più cauto circa il Mondiale 2018. Il motore della casa francese ha dimostrato di poter competere con quelli di Ferrari e Mercedes nella seconda parte della scorsa stagione, ma lo spagnolo preferisce comunque attendere i primi test, il 26 ...

Fernando Alonso correrà la 24 Ore di Le Mans 2018 - è ufficiale Video : Fernando Alonso, due volte campione del mondo di #Formula 1, cerca nuovi stimoli per correre. Gli ultimi anni in McLaren-Honda sono stati pressoché catastrofici, con risultati molto scarsi causati dai numerosi problemi di affidabilita' della monoposto. Da quest'anno, la scuderia inglese passera' ai motori Renault, ma intanto il pilota spagnolo inizia a testare nuove categorie, molto probabilmente per scegliere la carriera da intraprendere subito ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Albuquerque su Cadillac comanda - Fernando Alonso è 10° : Buon divertimento! CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA QUI PER CONSULTARE TUTTI I TEMPI DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Albuquerque su Cadillac comanda - Fernando Alonso è 10° : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

LIVE 24 Ore Daytona 2018 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca l’impresa leggendaria! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2018. Ebbene sì, chi l’avrebbe mai detto?! Fernando Alonso al via di una delle corse più importanti del panorama americano dell’endurance. 24 ore di passione, velocità e coraggio quelle che caratterizzeranno l’avventura dello spagnolo nella sua prima volta in una gara del genere. A bordo della Ligier JS P217 del team United Autosport di Zak Brown l’iberico ...

24 Ore Daytona 2018 : la grande giornata di Fernando Alonso! Notte e alba della Florida per sognare la vittoria : Mancano poche ore alla grande giornata di Fernando Alonso che dalle 20.40 (italiane) sarà a bordo della sua Ligier per disputare la 24 Ore di Datyona, la corsa di durata più importante negli USA e test propedeutico alla Le Mans per il due volte Campione del Mondo di Formula Uno. L’asturiano, insieme ai due compagni d’avventura sul circuito della Florida, scatterà in tredicesima posizione e cerca di piazzare un grande colpaccio ...

24 Ore Daytona 2018 : Renger Van der Zande conquista la pole position. Fernando Alonso 13esimo : Oggi si sono svolte le qualifiche della 24 Ore di Daytona che scatterà sabato 27 gennaio alle ore 20.40 italiane. A conquistare la pole è stato l’olandese Renger Van der Zande a bordo della Cadillac campionessa uscente. La numero 10 del team Taylor ha fermato il cronometro su 1:36.083 e scatterà così al palo appena davanti a Helio Castroneves, più lento di appena sette millesimi al volante della sua Acura. In seconda fila l’altra ...