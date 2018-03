: Spia russa, Mosca: 'Londra mostri le prove o si scusi' La condanna di Gran Bretagna e Ue: 'La Russia fornisca subit… - Atlantide4world : Spia russa, Mosca: 'Londra mostri le prove o si scusi' La condanna di Gran Bretagna e Ue: 'La Russia fornisca subit… - JohnHard3 : RT @giure99: Che dura cervice! Londra porta il caso dell'ex spia Kgb al vertice europeo dei 28 ministri degli Esteri, che in una dichiaraz… - DiDimiero : RT @giure99: Che dura cervice! Londra porta il caso dell'ex spia Kgb al vertice europeo dei 28 ministri degli Esteri, che in una dichiaraz… -

"L'uso di armi chimiche da parte di chiunque, in qualsiasi circostanza, è inaccettabile e costituisce una minaccia alla sicurezza di noi tutti". Così il documento dei ministri degli Esteri Ue sull'attacco di Salisbury contro l'exKgb Skripal in Gb. L'Unionel'attacco, ritiene "altamente probabile" che sia opera di, esprimendo "piena solidarietà al Regno Unito". E si dice "scioccata dall'uso offensivo di qualsiasi agente chimico di livello militare per la prima volta su suolo europeo in 70 anni".(Di lunedì 19 marzo 2018)