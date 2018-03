Europa | 2 Buran in un mese | è da meteo estremo

Carburanti ecologici - ltalia prima in Europa grazie al gas. Male le elettriche : Il nostro Paese è quello, in Europa, con il maggior numero di vetture ad alimentazione alternativa: rappresentano quasi un quarto di tutti i veicoli eco-sostenibili venduti lo scorso anno nell’Unione Europea/EFTA. A sostenerlo è un rapporto dell’Anfia, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Lo studio, tuttavia, mette in guardia da facili entusiasmi: non siamo diventati tutto d’un tratto amanti della natura o ...