Ermal Meta rifiuta la giuria di X Factor 12 | Levante bocciata | il talent verso un turn

X Factor 2018 - Levante non ci sarà/ Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati - Ermal Meta rifiuta : X Factor 2018, Levante non ci sarà: chi prenderà il suo posto? Mara Maionchi e Fedez giudici riconfermati, Ermal Meta rifiuta ma il sogno di Sky resta Maria De Filippi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 15:37:00 GMT)

X Factor 2018 : Levante non ci sarà - Ermal Meta rifiuta : Levante Levante leva le tende. E’ stata la scommessa dell’ultima edizione di X Factor e non può dirsi vinta. Sky e Fremantle hanno deciso di non confermare la cantante “con la riga in mezzo” per l’edizione 2018 del talent show di Sky Uno. I confermati Mara Maionchi e Fedez, dunque, dovranno fare a meno della loro compagna di giuria. Poco male, però, visto che le cronache parlano di rapporti poco idilliaci tra ...

Recanati : Ermal Meta in tour - concerto in piazza Giacomo Leopardi il 1 agosto : Il concerto di Ermal Meta è promosso da Pubbliconcerti Srl in collaborazione con Isolani Spettacoli. Biglietti in vendita su www.Ciaotickets.it dalle 12,30 di venerdi 16 e su www.ticketone.it a ...

Svelate le prime novità del concerto di Ermal Meta al Forum di Assago : sul palco anche la Fame di Camilla : Il countdown per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago si fa sempre più insistente: il cantautore ha annunciato alcune curiosità sull'evento! Durante una diretta su Facebook, Ermal Meta ha svelato una prima novità dell'atteso concerto al Forum di Assago a Milano, in programma il prossimo 28 aprile, evento che ha già registrato il sold out. Insieme a due ex componenti della band La Fame di Camilla (Dino Rubini e Lele Diana), Ermal ...

Ermal Meta - date concerti 2018 : biglietti online dal 16 marzo : Ermal Meta ha annunciato le date estive del suo tour 2018 e i biglietti per i concerti sono in vendita online su Ticketone dalle ore 12 del 16 marzo. Il cantautore presenterà dal vivo il suo terzo album da solista, Non abbiamo armi. Ricordiamo che Ermal Meta insieme a Fabrizio Moro, in quanto vincitori del Festival di Sanremo, rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018. Ecco le date del tour e il link per le ...

Ufficiale la nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro per Eurovision 2018 : La nuova versione di Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro è stata messa a punto. La coppia vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo si prepara per partire alla volta di Lisbona, dove gareggerà nella finale della manifestazione in programma per il prossimo mese di maggio. La canzone va così a rispettare le linee guida guida imposte dall'organizzazione, secondo la quale i brani devono avere la durata massima ...

Ermal Meta ha svelato le prime date del Non Abbiamo Armi Tour : Splendide notizie per i fan di Ermal Meta! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Il cantante di “Non mi avete fatto niente” ha annunciato le prime date del Non Abbiamo Armi Tour, con il quale in estate attraverserà in lungo e in largo l’Italia. Qui di seguito i concerti in calendario fino ad ora: 5 luglio 2018 Roma – Il centrale Live10 luglio 2018 Cerveter (CN) – Anima Festival19 luglio 2018 Molfetta (BA) ...

Nuovi concerti di Ermal Meta nel 2018 - annunciate le date estive del tour : biglietti in prevendita su Ticketone : annunciate le prime date dei concerti di Ermal Meta nel 2018: il cantautore sarà in tour durante la prossima estate! Dopo lo straordinario successo di vendite per il concerto del 28 aprile al Forum di Assago, già sold out, e il live al Foro Italico di Roma, Ermal Meta annuncia a sorpresa Nuovi concerti! Si tratta della prima tranche di eventi in programma tra luglio e agosto, durante i quali Ermal Meta presenterà dal vivo il nuovo album Non ...

Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi : video in Piccola Anima alle prove con Annalisa : Einar canta Ermal Meta ad Amici di Maria De Filippi: tra le prossime canzoni che eseguirà nel corso dello speciale pomeridiano del sabato, ci sarà anche Piccola Anima. Il brano di Ermal Meta è contenuto nell'album Vietato Morire ed è un duetto con Elisa. Ad Amici 2018, Einar ha provato il pezzo in sala prove con Annalisa, insieme a Love Yourself di Justin Bieber. "Hai fatto un sacco di lavoro e si vede, questa tua umiltà è il motivo per il ...

Ermal Meta e i suoi concerti : il sold out al Forum di Assago : Il 28 aprile il cantautore Ermal Meta sarà protagonista al Forum di Assago: i biglietti sono sold out, a conferma del grande legame con il pubblico. Le due annate in cui è stato protagonista al Festival di Sanremo sono state fondamentali nella sua carriera lavorativa: si tratta di un artista unico, per il modo in cui esprime le sue tematiche. Nei suoi brani si è sempre messo a confronto con temi di un certo rilievo, come il bullismo. La vittoria ...

