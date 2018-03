Erdogan si prende Afrin nell’indifferenza dell’Occidente

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Con l'attacco finale dell'operazione "Ramoscello d'ulivo" voluta dal presidente della Turchia Recep Tayyip, sia da terra che via aerea con bombardieri e elicotteri, i ribelli anti Assad sostenuti dalla Turchia e da milizie non ben identificate hanno preso il controllo totale di.A confermare di aver conquistato il centro della città a maggioranza curda nel nord della Siria lo stesso presidente turco annunciando che le unità dell'Esercito Siriano Libero, sostenute dalle forze armate turche, sono entrate nell'enclave del Pyd alle 8:30 del 18 marzo.Nei quartieri che non sono stati distrutti dai raid aerei degli ultimi due mesi sono asserragliati centinaia di migliaia di civili, in 150 mila sono riuscisti a fuggire nelle scorse ore.I curdi che difendevanohanno preferito ritirarsi, seppur non arrendendosi, per evitare un inutile e drammatico assedio alla ...