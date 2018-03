Erdogan ad Afrin e l' Ue gli fa un regalo

Erdogan conquista Afrin e punta a espandersi in Siria : Afrin è caduta ieri mattina all’alba. La divisione Al-Hamza dell’Esercito libero Siriano è avanzata senza quasi incontrare resistenza, dopo che le truppe speciali turche erano entrate nella città curda e constatato che la maggior parte dei guerriglieri dello Ypg si erano già ritirati. In poche ore i militari di Ankara e i miliziani arabi hanno pres...

"Ad Afrin pulizia etnica e genocidio da parte di Erdogan". La denuncia dell'Ypg : "pulizia etnica' e 'genocidio'. Ad Afrin, città della Siria nord-occidentale conquistata oggi dalle forze turche e dai ribelli dell'Esercito siriano libero , Fsa, gruppo che si oppone al governo di ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora guerra Siria : Afrin - protettorato turco di Erdogan contro i curdi (18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: Afrin, guerra in Siria. Turchi annunciano la presa dell'enclave con Erdogan: curdi smentiscono e proseguono la battaglia, "ora fase guerriglia". (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Afrin - Erdogan esulta : "Abbiamo preso la città curda". Oltre 1500 combattenti uccisi in due mesi : I soldati turchi e i ribelli siriani alleati della Turchia hanno preso il controllo del centro della città di Afrin, un'enclave curda nel nord della Siria, lo annuncia il presidente Recep Tayyip Erdogan.Oltre 1.500 combattenti curdi sono stati uccisi in due mesi, da quando è iniziata l'operazione "Ramoscello d'ulivo" lanciata dalla Turchia sull'enclave curdo-siriana di Afrin. La maggior parte sono morti in seguito ai raid aerei e ...

Siria - Erdogan : "Preso il controllo del centro di Afrin". Oltre 1500 combattenti curdi uccisi : In Siria sono Oltre 150mila i civili in fuga da Afrin, distretto curdo nel nordovest del Paese al centro di un'offensiva delle forze armate di Ankara e dei ribelli Siriani alleati. La situazione umanitaria, denunciano alcuni attivisti, è drammatica

