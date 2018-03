Era vittima di fulmini a ripetizione | 47enne condannato per 19 truffe alle assicurazioni

Barbara BalzErani ex Brigate Rosse/ "Fare la vittima è mestiere" : Nardella - insulti meschini ai morti delle Br : Ex Br Barbara Balzerani: "Fare la vittima è un mestiere". Firenze, Nardella: 'insulti meschini'. Lo sfogo della figlia di Aldo Moro, 'stia zitta'.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : ex Br BalzErani su strage via Fani : "Fare vittima è un mestiere"(18 marzo) : Ultime notizie di oggi, 18 marzo 2018: l'ex brigatista Balzerani, mai pentita, torna sulla strage di via Fani. La replica della figlia di Aldo Moro. Guerra fredda Gb-Russia. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 01:43:00 GMT)

L'ex Br BalzErani : 'Fare la vittima è un mestiere'. L'ira di Fida Moro : 'C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ...

EX BR BALZEraNI : “FARE LA VITTIMA È UN MESTIERE”/ La figlia di Aldo Moro : “Io gratis in giro per l'Italia” : Ex Br BALZERANI: “FARE la VITTIMA è un MESTIERE”. La figlia di Aldo Moro: “Ora basta, lei non può parlare”. Bufera a Firenze per le dichiarazioni dell'ex terrorista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 21:22:00 GMT)

L'ex Br BalzErani : 'un mestiere - la figura della vittima' : Le parole della donna, mai pentita né dissociata, provocano la reazione dei familiari delle vittime della strage di via Fani. Maria Fida Moro: 'Voi avete trasformato in mestiere una morte ingiusta' -

BalzErani - l’ex brigatista del commando che rapì Moro : “La vittima è diventata un mestiere…” : Barbara Balzerani, ex brigatista che fece parte del commando che organizzò il sequestro di Aldo Moro, al centro delle polemiche per una sua frase choc: "C’è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola".Continua a leggere

Moro - l'ex brigatista BalzErani : «Ormai fare la vittima è un mestiere». E' polemica : «C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la...

Ex Br BalzErani : "Fare la vittima è un mestiere"/ La figlia di Aldo Moro : "Ora basta - lei non può parlare" : Ex Br Balzerani: "Fare la vittima è un mestiere". La figlia di Aldo Moro replica: "Ora basta, lei non può parlare". Bufera a Firenze.

Ex Br BalzErani : “Fare la vittima è un mestiere”/ La figlia di Aldo Moro : “Ora basta - lei non può parlare” : Ex Br Balzerani: “Fare la vittima è un mestiere”. La figlia di Aldo Moro: “Ora basta, lei non può parlare”. Bufera a Firenze per le dichiarazioni dell'ex terrorista. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:39:00 GMT)

Moro - l'ex brigatista BalzErani : 'Ormai fare la vittima è un mestiere'. E' polemica : 'C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ...

Moro - l'ex brigatista BalzErani : "Ormai fare la vittima è un mestiere". E' polemica : «C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la...

Aldo Moro - l’ex Br BalzErani : “La figura della vittima è diventata un mestiere”. La figlia : “Adesso basta. Silenzio” : L’avevano invitata accorgendosi solo dopo che quel giorno sarebbe stato il quarantesimo anniversario della strage di via Fani. Ovvio dunque che l’incontro organizzato dal centro sociale Cpa di Firenze con l’ex brigatista Barbara Balzerani abbia suscitato polemiche. Soprattuto in relazione alle frasi utilizzate dall’ex terrorista rossa nel giorno dell’ anniversario del rapimento di Moro. “C’è una figura, la ...

Carabiniere uccide moglie e figlie - il legale della vittima : 'Le bambine Erano terrorizzate dal papà' : Le bambine avevano paura del padre: a dirlo all'Adnkronos, l'avvocato della moglie del Carabiniere. Maria Belli, legale di Antonia Gargiulo , moglie dell'appuntato scelto Luigi Capasso , ha raccontato ...

Installa gps sul telefono della figlia adolescente - scopre che Era vittima di prostituzione : Installa gps sul telefono della figlia adolescente, scopre che era vittima di prostituzione La donna aveva capito che qualcosa non andava e si è improvvisata investigatrice, scoprendo un enorme giro di sfruttamento della prostituzione minorile che riguardava ragazzine anche di appena 12, 13 e 14 anni.Continua a leggere La donna aveva capito che qualcosa non […] L'articolo Installa gps sul telefono della figlia adolescente, scopre che era ...