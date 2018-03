Equinozio di primavera | i principali festeggiamenti nel mondo

Equinozio di primavera : ecco come veniva festeggiato nell’antichità : come veniva festeggiato l’Equinozio di primavera nell’antichità? Gli Assiri e i Babilonesi davano una grande importanza all’Equinozio di primavera. La festività babilonese più importante era l’Akitu, che durava 12 giorni nei quali il re, figlio del divino, rigenerava e sincronizzava i ritmi della natura, del cosmo e della società umana. La festa di primavera più antica è quella egiziana di Sham El Nessim, risalente a circa 4700 anni ...

Equinozio di primavera : miti e leggende più affascinanti : Mentre l’Equinozio d’autunno segna l’inizio della metà oscura dell’anno; l’Equinozio di primavera è il suo esatto opposto, rappresentando il primo giorno della stagione della rinascita. I due equinozi, poi, insieme ai solstizi, scandiscono i ritmi della natura. Tanti i miti e le leggende nati a riguardo. Nel mondo latino, ad esempio, la dea della primavera era Flora, antica divinità dell’Italia centrale che regolava lo sbocciar dei fiori; ...

Sta per scoccare l’Equinozio di primavera : tutte le info utili : l’Equinozio di primavera, che dà inizio alla primavera astronomica, cade, quest’anno, il 20 marzo alle ore 16:15 UTC, 17:29 ora italiana. Etimologicamente parlando, il termine equinozio deriva dal latino “aequus nox”, inteso per “notte uguale” sottointeso “al dì”. Si tratta di una definizione puramente teorica in quanto gli effetti della rifrazione atmosferica, il semidiametro del Sole e la parallasse solare fanno sì che negli equinozi la ...

Allerta Meteo - forte maltempo in arrivo sull’Italia con l’Equinozio di Primavera : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Ancora forte instabilità Meteorologica sul nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato, infatti, farà ingresso nella giornata di domani dal nord Atlantico sul bacino del Mediterraneo occidentale e raggiungerà la nostra penisola determinando una nuova fase perturbata con piogge sui settori tirrenici centro-meridionali e un rinforzo della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione ...

Equinozio di primavera 2018 - perché è il 20 e non il 21 marzo : Quest'anno l'inizio astrale della primavera arriva in anticipo di un giorno. Ecco la spiegazione, a metà tra scienza e cultura Meteo, neve di primavera. Sos gelo nelle campagne

Equinozio di primavera - cade nuovamente il 20 marzo e in futuro anche il 19 : giorno della festa del papà : primavera questa sconosciuta. Tutti noi collochiamo l’arrivo della nella stagione il 21 marzo, ma il momento preciso è diverso di anno in anno e sarà il 20 marzo fino al 2102. anche quest’anno quindi l’Equinozio cade il 20 marzo e precisamente alle ore 17.15. La ragione è scientifica: l’Equinozio è la giornata in cui il numero di ore di luce è identico a quelle di buio. È di fatto “colpa” del calendario gregoriano, introdotto ...

Equinozio di Primavera 2018 : ecco perché quest’anno è il 20 Marzo e non il 21 : Nel 2018 l’Equinozio di Primavera, l’inizio della Primavera astronomica, avviene il 20 Marzo alle 16:15 UTC. Comunemente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 di Marzo, giugno, settembre e dicembre, ma in realtà le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: fino al 2102 l’Equinozio di Primavera non sarà il 21 Marzo, ma il 20 o il 19. Nel momento dell’Equinozio, “il Sole nel suo ...

I riti magici per l’Equinozio di Primavera : Per un po’ è tornato il freddo, ma astronomicamente parlando sta cominciando la Primavera. Il momento esatto sarà alle 17.15 del 20 marzo 2018: no, non il 21, perché non dipende dal calendario, ma dal cielo. L’equinozio si verifica quando il sole è allo zenit dell’Equatore, in posizione perpendicolare all’asse di rotazione della Terra, e segna il giorno in cui le ore di luce e quelle di buio sono le stesse, e a partire ...

Equinozio di Primavera non più il 21 Marzo : Quando è l’Equinozio di Primavera? Il 21, la Primavera inizia il 21 Marzo. Da quest’anno, però non sarà il 21 il consueto giorno per l’inizio della Primavera, ma il 20 Marzo e precisamente alle ore 17:15. Come mai questo spostamento? La colpa è da attribuirsi al calendario gregoriano, introdotto nel 1582 da Papa Gregorio XIII, e […]

Previsioni Meteo - “Freddo e neve di Primavera” : confermato il colpo di coda dell’Inverno dopo l’Equinozio - i giorni più freddi Giovedì 22 e Venerdì 23 Marzo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo – Certo non sarà Burian, come sensazionalisticamente ( ma crediamo anche senza cognizione di causa) certa informazione vuole far credere. Tuttavia, come più realisticamente abbiamo detto da queste pagine, l’Italia vivrà un’autentica fase invernale e, paradossalmente, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera. D’altronde, i nostri lettori ricorderanno che da queste stesse pagine, appena sopita la fase ...

