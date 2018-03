Enzo D' Alò presidente di giuria tra i ragazzini | ' Difendiamo l' Italia'

VincEnzo Nibali - non finisce qui! Le nuove sfide dello Squalo! Fiandre e Liegi prima del Tour de France. Poi il Mondiale… : Vincenzo Nibali ha compiuto un passo nel mito vincendo la Milano-Sanremo: il suo attacco sul Poggio, la discesa pennellata alla perfezione e gli ultimi due chilometri con il cuore in gola per contenere il rientro del gruppo sono entrati di diritto nella grande antologia del ciclismo, pagina indelebile della storia del pedale. Lo Squalo ha commosso gli appassionati, ha illuminato le scene e ha vinto la sua prima Classicissima, la terza Monumento ...

Milano-Sanremo 2018 - la mina vagante VincEnzo Nibali. Lo Squalo può far saltare la corsa tra Cipressa e Poggio : Vincenzo Nibali può essere una mina vagante alla Milano-Sanremo che si correrà sabato 17 aprile. Lo Squalo non è sicuramente tra i grandi favoriti della vigilia ma dall’alto della sua classe è in grado di poter fare saltare il banco, magari mettendo in scena uno dei suoi proverbiali attacchi o inventandosi qualche azione delle sue, uno dei numeri che ci hanno fatto emozionare nel corso degli ultimi anni. Dal vincitore del Tour de France ...

Tirreno-Adriatico 2018 - VincEnzo Nibali sorride in salita : lo Squalo cresce di condizione e guarda al futuro : Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto al termine della tappa odierna alla Tirreno-Adriatico. Il difficile arrivo in salita a Sassotetto non è stato indigesto per lo Squalo che ha paventato un’ottima condizione nel corso dell’intera ascesa, difendendosi al meglio e traendo indicazioni posizioni per il prossimo futuro. Il siciliano non ha quasi mai brillato nelle prime uscite stagionali della sua carriera ma la frazione regina ...

Tirreno-Adriatico 2018 - VincEnzo Nibali e Fabio Aru : è l’ora del duello di fuoco! Lo Squalo contro il Cavaliere - sfida stellare : Vincenzo Nibali e Fabio Aru, finalmente uno contro l’altro. Il testa a testa che tutti si aspettano, il faccia a faccia che può fare scaldare l’Italia del pedale, si consumerà alla Tirreno-Adriatico che scatterà mercoledì da Lido di Camaiore. Si è parlato tanto della presunta rivalità tra i due volti simbolo del nostro ciclismo che però più volte hanno dichiarato di essere molto amici tra loro e che il dualismo non esiste. Il ...

Craig Warwick ed Enzo Bitetto / Il compagno del sensitivo manda un video alla d’Urso : confermato il malore : Craig Warwick ed Enzo Bitetto, il compagno del sensitivo manda un video a Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 per confermare il suo malore, ecco cosa è successo in onda.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:45:00 GMT)

CORTINAMETRAGGIO 13 - Monica Guerritore e Enzo D'Alò per i premi Generation Future : La scelta di premiare e proporre progetti che abbiano come protagonisti dei ragazzi o che, per modalità espressive e narrative siano affini al loro mondo, nasce dalla necessità di diffondere messaggi ...

F1 : Lapo Elkann - nuova SF71H grande regalo a Enzo Ferrari : Milano, 21 feb. (AdnKronos) – ‘Solo qualche giorno fa, Enzo Ferrari, avrebbe compiuto 120 anni e oggi, con la nuova SF71H, cara Scuderia Ferrari, gli hai fatto certamente uno dei regali più belli che lui potesse aspettarsi. Con questa Rossa F1 hai fatto un grande regalo anche a tutti gli amanti del Cavallino, a Maranello, a Modena, all’Italia intera e alla sua gente. Ma non solo, perché Ferrari emoziona e appassiona i popoli di ...