Energia | progetto gasdotto congiunto Grecia-Macedonia

Speciale Energia : Iraq - Sabic in trattative per partecipare al progetto Nebras : Riad, 01 mar 14:30 - , Agenzia Nova, - La Saudi Basic Industries Corp , Sabic, , la quarta compagnia petrolchimica al mondo, è in trattative per diventare partner del progetto petrolchimico... , Res,

Legno Energia Nord Ovest - un progetto per lo sviluppo sostenibile : ... delle importazioni dall'estero del mercato sommerso per attivare un'economia rurale solida e pronta alle sfide del futuro, come gli effetti dei cambiamenti climatici, il contenimento degli incendi e ...

Energia : con il progetto BRISK2 nasce una rete di eccellenza per la ricerca sui biocombustibili : Creare una rete di infrastrutture europee di alto livello per lo sviluppo coordinato della ricerca sui biocombustibili: questo l’obiettivo del progetto europeo BRISK2 (Biofuel Research Infrastructure for Sharing Knowledge) al quale partecipano università, enti di ricerca e industrie di 11 Paesi europei. Oltre al Politecnico di Torino, per l’Italia partecipa l’ENEA con il Centro Ricerche Trisaia (Matera), che dispone di infrastrutture di ...

Energia green da rifiuti e reflui - al via progetto Reef 2W : Energia green da rifiuti e reflui per arrivare alla ‘neutralità energetica’ degli impianti di depurazione e smaltimento. E’ partito di recente il progetto europeo Reef 2W che vede l’Enea capofila con 11 centri di ricerca e imprese fra cui il colosso francese Veolia Water e il Kompetenzzentrum Wasser Berlin partecipato dall’utility dell’acqua Berliner Wasserbetriebe/Berlinwasser Holding GmbH, una delle maggiori d’Europa, e dalla ...