Emigratis al via stasera su ItaliaUno Pio e Amedeo | “Con Dibba abbiamo passato un ora

(Di lunedì 19 marzo 2018) Stanno guidando verso San Giovanni Rotondo per farsi un selfie con papa Francesco. Non da fedeli, ma “come fashion blogger”. Il ritorno di Pio eha qualcosa di incredibilmente ecumenico e divino.terza edizione, da lunedì 19 marzo 2018 suin prima serata (quindi ore 21.20) è l’appuntamento da segnare per l’ultimo parte di stagione televisiva prima dei saldi estivi. Intelaiatura leggermente differente visto che saremo di fronte ad una “serie”, ovvero ogni puntata di due ore sarà collegata l’una all’altra,prenderà il via dalla Spagna dove il duo comico foggiano alla ricerca di far soldi e sistemarsi per sempre cercherà di sposarsi. “Nella nostra testa bacata nel mondo gay ci sono i soldi, quindi andiamo in Spagna dove ci sono più diritti civili dell’Italia e lì vogliamo organizzare il matrimonio del secolo: Bob Sinclair come dj, Stefano De Martino e ...