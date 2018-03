ilfattoquotidiano

: Se non è stato grande lui, chi lo è stato? Fabrizio De Andrè elogio della solitudine - NicolaMorra63 : Se non è stato grande lui, chi lo è stato? Fabrizio De Andrè elogio della solitudine - Cascavel47 : Elogio della Russia di Putin - TutteLeNotizie : Elogio della Russia di Putin -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Lasciate ch’io vi spieghi, con l’olimpica compostezzaragione, per quali ragioni occorre oggi stare dalla partedi. Per quali ragioni occorre avventurarsi al di là del vitreo teatropropaganda dei pedagoghi del mondialismo made in Usa e degli armigeri del pensiero unico politicamente corretto ed eticamente corrotto. Lo dico subito, senza infingimenti e perifrasi: Vladimir, purtroppo, non è Lenin. Sottolineo: purtroppo! E tuttaviadispone di autonomia strategica e di armi di dissuasione di massa. Dopo Gorbaciov che faceva la pubblicità per Pizza Hut e dopo Eltsin che, tra una vodka e l’altra, svendeva laagli oligarchifinanza,ha ripreso, a suo modo, l’eroica tradizione leniniana di resistenza al capitalismo imperialistico americanocentrico. Per questo, laha oggi (2018) il compito di appoggiare ...