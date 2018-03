Elezioni Presidenti delle Camere Settimana di consultazioni in vista

Elezioni - Salvini : “Presidenti Camera e Senato sono imminenti. Non ci saranno scelte solitarie” : “Le presidenze di Camere e Senato sono imminenti, sentirò tutti, come centrodestra non ci saranno scelte solitarie. Io rappresento il centrodestra, su quel programma stiamo lavorando, disponibili a correzioni in meglio, non abbiamo squadre di governo precostituite, quando il capo dello stato chiamerà passeremo dalle parole ai fatti. Ci vorrà qualche tempo per arrivare a compimento”, cosi Matteo Salvini alla stampa ...