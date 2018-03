Elezioni politiche 2018 : le due Italie post-voto : La vittoria del centrodestra al Nord e quella del Movimento 5 stelle al Sud ripropongono un'antica spaccatura. Forse è ora di pensare a politiche differenti per riunire quei due mondi così diversi

Quinta Colonna/ Anticipazioni : il dibattito sulle future alleanze politiche dopo le Elezioni (15 marzo) : Quinta Colonna, Anticipazioni: ecco di cosa si occuperà Paolo Del Debbio durante il nuovo appuntamento in onda oggi, giovedì 15 marzo, nella prima serata di Rete4, tutti gli ospiti.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 09:42:00 GMT)

Elezioni politiche Umbria : i dati di Foligno Video : Terminato lo scrutinio delle 353 sezioni del Collegio Uninominale 02 #Foligno, che comprendeva anche i comuni dell'Altotiberino e dell'Eugubino, risulta eletto alla Camera dei Deputati il Candidato Riccardo Augusto Marchetti, della coalizione di Centro Destra, che insieme Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Noi con l'Italia - UDC arriva al 37,43 %. Mentre al secondo posto c'è il candidato Gino di Manici Proietti del ...

Ha raccolto il 27% : ecco il vero protagonista delle Elezioni politiche 2018 Video : Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 [Video] hanno sancito una vera e propria rivoluzione, stravolgendo il panorama politico e dando voce a milioni di italiani insoddisfatti della legislatura appena conclusasi. I due trionfatori sono senz'ombra di dubbio Luigi di Maio, ex vicepresidente della Camera dei deputati e candidato premier del #movimento 5 stelle, e Matteo Salvini, europarlamentare nonchè candidato della Lega. Il primo ha visto ...

Elezioni politiche - il bollino anti-frode aumenta i tempi della votazione Video : Nel pomeriggio di questo sabato 3 marzo si è svolto l'insediamento ufficiale di tutti i seggi elettorali [Video], che nella giornata di questa domenica 4 marzo saranno protagonisti delle #Elezioni politiche 2018. Le classiche operazioni di insediamento delle sezioni elettorali in tutta Italia hanno riservato una sorpresa per scrutatori, segretari e presidenti di seggio: da quest'anno c'è infatti una procedura in più che porta via diverso tempo ...

Risultati Elezioni politiche 2018 : vincono M5S e Lega - crollo Renzi e Berlusconi Video : Le elezioni politiche 2018 hanno due vincitori: il Movimento 5 Stelle, che si afferma come il primo partito andando ampiamente oltre la soglia del 30%; e la Lega di Matteo Salvini, che conquista la leadership del centrodestra. Tanti gli sconfitti. Primo tra tutti il Partito Democratico di Matteo Renzi, sceso al di sotto del 20% e, di fatto, fuori dai giochi di governo. Maurizio Martina ha parlato di sconfitta evidente, chiara e netta, e ha ...

Elezioni politiche - analisi e flussi dei voti della galassia a sinistra del PD Video : Fra le numerosissime analisi riguardanti i risultati delle #Elezioni politiche del 4 marzo, è interessante dare un'occhiata a che cosa avviene in quell'area politica che si colloca alla #sinistra del #Pd che esce fortemente ridimensionata da questo voto. A sinistra del PD circa 1,6 milioni di voti: ecco dati e flussi Un mondo vasto sul piano delle sigle in campo, ma evidentemente oggi con scarso to elettorale. Partendo da un dato puramente ...

La sezione di Fratelli d'Italia 'Giorgio Almirante' di Pulsano celebra l'ottimo risultato ottenuto alle Elezioni politiche dello scorso 4 ... : Questo dato ci fa sperare davvero bene per il prossimo futuro e testimonia la crescita della nostra compagine politica a Pulsano. Il nostro gruppo, in vista delle prossime Elezioni amministrative, ...

Elezioni politiche 2018 - nessuna maggioranza nemmeno con le altre leggi elettorali : Secondo un'analisi dell'Istituto Cattaneo l'Italia non avrebbe avuto una maggioranza dopo le Elezioni nemmeno con le precedenti leggi elettorali. Con il Porcellum al Senato si sarebbe ottenuta una situazione simile a quella attuale.Continua a leggere

Elezioni politiche - 25 anni di risultati in 10 secondi - : Dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi all'exploit del Movimento 5 stelle e alla crisi del centrosinistra: ecco come è cambiato il voto nel nostro Paese tra il 1994 e il 2018. LO SPECIALE - I ...

RISULTATI Elezioni politiche 2018/ Orlando - “90% Pd contro governo M5s”. Calenda - “non sono l’anti-Renzi” : RISULTATI ELEZIONI POLITICHE 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 : i paracadutati - gli sconfitti che hanno un seggio : Li hanno chiamati seggi paracadute perché, in caso di caduta dell’aereo, si potevano aprire e atterrare leggeri. L’aereo caduto è la mancata vittoria nello scontro diretto il seggio uninominale in cui ci si affrontava direttamente con gli avversari nelle Elezioni politiche 2018. Di questi aerei nei sono caduti molti: la presidente della Camera Boldrini, il ministro dell’Interno Minniti, quello della cultura Franceschini. Queste persone, e molte ...

Il commento di Manno - Bonifica - sulle Elezioni politiche : L'esperienza maturata in tanti anni nella DC e da sempre nel mondo agricolo e in ultimo e non per ultimo nel mondo delle bonifiche, mi offre una visuale ampia per poter dire che questa regione può e ...

Risultati Elezioni politiche 2018/ Emiliano vs Calenda : “iscrizione Pd pessima”. Ministro - mai accordo con M5s : Risultati Elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Emiliano vs Calenda(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)