Elezioni | la Toscana ha una deputata in più grazie ai troppi voti grillini del Sud

Elezioni : in Toscana vince il centrosinistra ma il centrodestra incalza : ... ad Arezzo e Grosseto trionfa il centrodestra con Felice Maurizio d'Ettore e Mario Lolini ; mentre a Siena è la coalizione di centrosinistra ad avere la meglio, confermando il Ministro dell'Economia ...

Elezioni : in Toscana vince il centrosinistra ma il centrodestra incalza : Il centrosinistra mantiene la circoscrizione Toscana di un soffio alla Camera. 33,66% contro il 32,08 del centrodestra. Si attesta al 24,69 il Movimento 5 Stelle. PD primo partito con il 29,67, seguito dai grillini col 24,69. Lega al 17,42; Forza Italia non raggiunge il 10%. Al Senato, centrosinistra al 34,18%, seguito dal 32,24 del cdx. Grillini al 24,36. Tra i partiti, come alla camera, PD in testa seguito da M5S, Lega e FI che riesce però a ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Elezioni 2018 : M5s primo partito - Lega boom in Toscana (5 marzo 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: tragedia nel mondo del calcio, è morto il calciatore Davide Astori. Elezioni politiche, stravince M5S e il Pd di Renzi affonda

Elezioni - tutti i rischi per Renzi nell’ultima roccaforte. La Toscana rossa non c’è più e la costa si rivolta contro il segretario : Per la sua campagna d’Italia, il segretario del Pd Matteo Renzi è partito dal circolo Vie Nuove, zona Firenze sud, dove è iscritto, convocando tutti i responsabili di circolo della regione per affidare loro una missione: la Toscana è e deve rimanere la prima nei voti che conquisteranno i dem. La regione più Renziana d’Italia. Nel 2013 il Pd in Toscana conquistò il 37,46 per cento di voti, qualcuno in più che in Emilia Romagna. Alle regionali – ...

Elezioni : sabato e domenica Speranza in Toscana : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Roberto Speranza, candidato alla Camera per Liberi e Uguali in Toscana, questo fine settimana sarà a Firenze, Greve in Chianti, Pistoia, Scandicci, Campi Bisenzio, Empolese Valdelsa, Prato, Arezzo, Castelnuovo Garfagnana (Lu) e Lucca. Si legge in una nota di Leu. Programma di venerdì 16 febbraio: ore 10 sede Arci Firenze, piazza dei Ciompi 11, incontro con le Ong; ore 12.00 pranzo al mercato di ...

Elezioni : sabato e domenica Speranza in Toscana (2) : (AdnKronos) – Programma di domenica 18 febbraio: ore 10.30 – Arezzo, Casa dell’Energia, via Leoni 1 ‘ iniziativa pubblica coi candidati Ivano Ferri, Francesca Cardelli, Guido Pasquetti; ore 15.30 – Castelnuovo Garfagnana (Lu) incontro con i candidati Cecilia Carmassi, Luca Carmassi, Luca Baccelli e Roberto Agostini, presso il Bar Aurora, piazza della Repubblica; ore 17.30 – Lucca, Sala Tobino, Palazzo Ducale, ...

Elezioni 2018 - Il Foglio : “Candidato M5s in Toscana è iscritto alla massoneria” : Ci sarebbe un altro massone tra i volti che il Movimento 5 Stelle presenta alle Elezioni del 4 marzo dopo il caso di Catello Vitiello in Campania. Lo scrive il Foglio, che riporta il nome di Piero Landi, il cui nome, cognome e data di nascita corrisponderebbero con quelli registrati negli elenchi del Grande Oriente d’Italia e che è candidato nel collegio uninominale della Camera a Lucca. L’uomo sarebbe iscritto alla loggia “Francesco ...