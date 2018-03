Elezioni : Industriali Treviso - no a 'de profundis' organizzazioni rappresentanza (3) : (AdnKronos) - "La rappresentanza d’impresa svolge poi una funzione essenziale, non solo nella rappresentanza ma anche nella composizione degli interessi, specie in un contesto che si fonda sempre più sulla polarizzazione e la contrapposizione (nord e sud, giovani e anziani, grandi e piccole imprese,

Elezioni : Industriali Treviso - no a ‘de profundis’ organizzazioni rappresentanza : Treviso, 18 mar. (AdnKronos) – “L’esito delle recenti Elezioni politiche, come sempre accade in questo occasioni, ha suscitato un grande dibattito tuttora in corso. In questo dibattito sono stati coinvolti anche i cosiddetti ‘corpi intermedi’. A loro, da parte dei media ma soprattutto da parte di alcune forze politiche, è stato imputato di non avere più alcuna influenza sul voto dei loro associati e dei cittadini, e ...

Elezioni : Industriali Treviso - no a ‘de profundis’ organizzazioni rappresentanza (3) : (AdnKronos) – “La rappresentanza d’impresa svolge poi una funzione essenziale, non solo nella rappresentanza ma anche nella composizione degli interessi, specie in un contesto che si fonda sempre più sulla polarizzazione e la contrapposizione (nord e sud, giovani e anziani, grandi e piccole imprese, pubblico e privato…). Questo impegno a ricondurre ad unità un mondo sempre più complesso, credo debba essere considerato una ...

Elezioni : Zoppas (Industriali veneti) - garantire stabilità e governabilità : Venezia, 6 mar. (AdnKronos) - "Ancora una volta gli elettori italiani hanno dimostrato la volontà di partecipare alla vita democratica del Paese. In Veneto l’affluenza è stata tra le più alte d’Italia sfiorando il 79% e confermando la determinazione a non cedere alla disaffezione verso la politica.

