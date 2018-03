Elezioni | ci pensa Cetto Laqualunque | “Sono stato incaricato di formare il Governo | ho

Elezioni : Berlusconi - mai pensato a fare Capo Stato neanche con elezione diretta : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “Non ho mai pensato di andare a fare il Presidente della Repubblica, anche se ci fosse l’elezione diretta”. Lo ha affermato Silvio Berlusconi, ospite di ‘Circo massimo’ su Radio Capital. L'articolo Elezioni: Berlusconi, mai pensato a fare Capo Stato neanche con elezione diretta sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni - chi pensa ai giovani? I programmi elettorali su scuola - pensioni e assunzioni : Oltre 500mila giovani il prossimo 4 marzo parteciperanno per la prima volta alle Elezioni politiche e l'agenzia Dire ha ...

Elezioni - D Alema 'Lunare pensare che il Pd vinca. Prodi compagno che sbaglia aiutando i dem' : • SE NON ELETTO, NON LASCIO POLITICA Infine, se non dovesse risultare eletto, D'Alema assicura che non lascerà la politica: 'È la politica che non mi lascerebbe, perché è una malattia nel senso ...

Elezioni : D’Alema - lunare pensare che Pd vinca : Roma, 19 feb. (AdnKronos) – “E’ lunare pensare che il Pd vinca le Elezioni”, e quando sente Matteo Renzi sostenerlo “mi sembra di essere sulla luna, invece io sono tra la gente”. Lo dice Massimo D’Alema, ospite di Circo Massimo su Radio Capital. “Gran parte delle persone che incontro voteranno centrodestra o M5S, nel mezzogiorno è prevalentemente così”, aggiunge. Per l’ex premier, ...

Elezioni : Berlusconi - su Tajani a p.Chigi impensabili obiezioni da alleati : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Tajani a Palazzo Chigi andrebbe bene. In Europa è stimato da tutti, dicono che sia il migliore presidente del Parlamento che ci sia mai stato. Ma ci sono anche altri nomi”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca sul possibile nome per palazzo Chigi in caso di vittoria alle Elezioni. Su Antonio Tajani, aggiunge il leader di Fi, non potrebbero esserci obiezioni da parte degli alleati: ...

Elezioni 2018 - pensate davvero di poter scegliere i vostri rappresentanti? : Le “fake-news”, le notizie false (apparentemente vere), sono da qualche tempo nelle prime pagine di molti giornali, non perché siano un fenomeno recente in campo giornalistico o mediatico, ma solo perché a qualcuno è venuto in mente di chiamare le menzogne col corrispondente termine inglese (fake) che fa tanto “moda” e “avanguardia culturale”. In effetti la “bravura” nel contar balle ai cittadini (soprattutto in periodo di Elezioni!) è sempre ...

Donazioni - il M5s ci ripensa "Sì anche se oltre i 5mila euro" Salta il tetto in vista delle Elezioni : Svolta nella campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. I pentastellati per la prima volta aprono alle Donazioni superiori ai 5mila euro: dunque non più solo micro-Donazioni Segui su affaritaliani.it

Elezioni - nel Pd già si pensa al “dopo Renzi”. Vox tra i militanti : “Se andiamo sotto il 25%? Gentiloni o Zingaretti alla segreteria” : Nel tardo pomeriggio di ieri, allo ‘Spazio Altraeconomia’ a Roma, il Pd ha apertura la campagna elettorale con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un incontro riservato a volontari, militanti ed iscritti del partito di Roma e del Lazio. Gentiloni, candidato al collegio Lazio-1 e Zingaretti, in corsa per il secondo mandato da Presidente delle Regione, tra i pochi a guidare ...

Elezioni - Bersani : “Mio ripensamento su Pd? Sì - quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” : “ripensamento mio sul Pd? Faccia quello che vuole, a meno che Renzi non venga illuminato sulla via di Damasco o cada dal triciclo e improvvisamente diventi uno che vuol bene ai comunisti. Ormai per loro io sono diventato così, ma non mi offendo mica”. Sono le parole del candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, durante la trasmissione Dimartedì, su La7 (qui la prima parte). Diverse le scudisciate critiche al Pd Renziano: ...

Elezioni - Forza Italia scarica Razzi : “L’ho saputo dalla stampa - pensavo a una bufala. Io sempre al servizio del popolo” : “C’è tempo fino a lunedì, e visto che non mi ha chiamato nessuno io spero ancora che qualcuno possa aver apprezzato il mio lavoro e il mio essere sempre in mezzo alla gente e tra i giovani. Senza regali o regalini”. Così il senatore uscente di Forza Italia Antonio Razzi. “Certo, quando ho saputo tramite la stampa della non ricandidatura ho pensato a una bufala: tra uomini che valgono ci si parla prima di far sapere certe ...