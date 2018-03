Egitto | la linea telefonica per segnalare le ‘fake news’ Quelle che non piacciono al

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) In, alla vigilia delle elezioni, l’atmosfera è sempre più simile a quella del Grande Fratello. Alla fine di febbraio il procuratore generale Nabil Sadeq (quello che da oltre due anni depista e ritarda nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni) aveva ordinato alle procure di monitorare, indagare e prendere misure giudiziarie rispetto ai media tradizionali e ai social media – descritti come “forze del male” – che pubblicano notizie false allo scopo di pregiudicare la sicurezza pubblica, instillare paura nella popolazione e danneggiare gli interessi generali dello stato. Adesso sono arruolati anche i privati cittadini: Sadeq ha infatti disposto l’attivazione di un numero di telefonia mobile per ricevere via sms o WhatsApp segnalazioni e denunce riguardanti fake news. Basterà fornire i propri dati anagrafici e indicare la fonte “fake”. Al resto penserà la ...