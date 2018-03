Eddie Redmayne di nuovo papà

Eddie Redmayne papà (per la seconda volta) : Eddie Redmayne, 36 anni, tornerà al cinema nei panni di Newt Scamander con Animali fantastici 2 di David Yates (le immagini nella gallery in alto). Ma nel frattempo per l’attore premio Oscar per La teoria del tutto (nel corpo di Stephen Hawking appena scomparso) è a casa la felicità più intensa. La moglie, la pr Hannah Bagshawe, sposata il 15 dicembre 2014, ha partorito il loro secondo figlio, Luke Richard Bagshawe. Farà compania a Iris ...