Economia del mare | al via la missione commerciale ' Blue Tech'

Russia al voto - l'impatto sull'Economia della vittoria di Putin : Craig Botham, Emerging Markets Economist di Schroders, spiega che ad un primo sguardo potrebbe sembrare che le elezioni in Russia non rappresentino una fonte di rischio politico: ci sono infatti pochi ...

Enel promuove l’albese Amethyst tra le eccellenze dell’Economia circolare italiana : Le sfide ambientali delineano nuove opportunità che, anche grazie alle nostre tradizioni produttive, possono essere a portata di mano per l’Italia: l’economia circolare è una delle più promettenti. L’Italia, povera di risorse, ha sempre praticato forme di uso della materia efficienti, intelligenti e innovative: quelle che oggi sono parte dell’economia circolare. Grazie a queste tradizioni virtuose e alla nostra capacità nazionale di trasformare ...

Italia - Fitch alza le stime di crescita dell'Economia : Economia dell'Italia prevista in miglioramento, con il PIL che viene preventivato in aumento dell'1,5% per quest'anno e dell'1,2% per il 2019, migliorando le stime precedenti

Italia - Fitch alza le stime di crescita dell'Economia : Fitch sottolinea anche un "miglioramento del sistema bancario Italiano che dovrebbe aiutare il economia. I crediti in sofferenza sono scesi al livello più basso in quattro anni a dicembre , a 167 ...

Italia - Fitch alza le stime di crescita dell'Economia : Fitch sottolinea anche un "miglioramento del sistema bancario Italiano che dovrebbe aiutare il economia. I crediti in sofferenza sono scesi al livello più basso in quattro anni a dicembre , a 167 ...

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell’Economia italiana : Una delle più importanti “lezioni della crisi” ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i...

Addendum Bce - i rischi che incombono sulla crescita dell'Economia italiana : Una delle più importanti 'lezioni della crisi' ovvero quel sapere duramente acquisito grazie alla più grave depressione della nostra storia, riguarda la necessità di evitare i cosiddetti effetti pro-...

Russia : Economia in espansione del 2 - 0% annuo in gennaio : Secondo quanto comunicato mercoledì dal ministero per lo Sviluppo economico di Mosca, l'economia della Russia ha registrato un'espansione del 2,0% annuo in gennaio, in accelerazione rispetto al progresso dell'1,4% di dicembre. Era invece dell'1,8% la crescita del Pil stimata dagli ...

Ossigeno Ozono Terapia : la pratica rivoluzionaria per ottimizzare l'Economia del Sistema Sanitario Nazionale e del singolo cittadino : Lungo un fitto programma di interventi e workshop, i partecipanti hanno messo in campo know how e testimonianze per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli addetti ai lavori verso un'economia basata ...

Economia : Sangalli - Confcommercio - a 'Il Corriere della Sera' - necessario non indebolire la ripresa : Roma, 14 mar 08:40 - , Agenzia Nova, - Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in una intervista a "Il Corriere della Sera" si dice molto preoccupato per il rischio di... , Res,

Giappone : l'Ocse aggiorna le previsioni di crescita dell'Economia : Tokyo, 14 mar 05:53 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di crescita dell'economia... , Git,

Ossigeno Ozono Terapia : la pratica rivoluzionaria per ottimizzare l’Economia del Sistema Sanitario Nazionale e del singolo cittadino : Il 10 e 11 marzo si è tenuto il II Congresso Mondiale AIRO (Accademia InterNazionale di Ricerca in Ossigeno Ozono Terapia) – Multipractice System, un’occasione di incontro e confronto tra i grandi esperti del settore provenienti da tutta Italia e da Paesi esteri come Spagna, Svizzera, Russia, Cuba, Messico, Argentina e Brasile per definire lo stato dell’arte dell’Ossigeno Ozono Terapia (OOT), una pratica rivoluzionaria per la cura di ...

L'Economia della Gran Bretagna spinge sull'acceleratore malgrado la Brexit : Il capo del Tesoro britannico Philip Hammond ha presentato le nuove previsioni ufficiali, che vedono L'economia britannica in crescita nel prossimo biennio, malgrado l'incertezza per la Brexit

L'Economia della Gran Bretagna spinge sull'acceleratore malgrado la Brexit : Il quadro generale su economia e occupazione è dunque tracciato in termini ottimistici. Hammond ha confermato una crescita all'1,4 e all'1,3% nel 2019 e nel 2020 e, poi, ritoccato all'insù le stime ...