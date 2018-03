Ecco i Logitech G Days | offerte imperdibili su mouse | cuffie | tastiere e molto altro

Ecco gli speaker per PC Gaming G560 e la tastiera meccanica G513 targati Logitech G : Logitech G, brand di Logitech, annuncia oggi due nuovi prodotti esclusivi della gamma di periferiche Gaming ad alte prestazioni: gli speaker per PC Gaming Logitech G560 e la tastiera meccanica per Gaming Logitech G513.I dettagli dal comunicato ufficiale:I nuovi speaker per PC Gaming G560 di Logitech rappresentano il primo sistema audio, interamente dedicato al Gaming, dotato dell'avanzata G LIGHTSYNC™, l'esclusiva tecnologia in grado di ...