Due frane nel territorio di Carrara | disagi al traffico 

(Di lunedì 19 marzo 2018) Pesantial traffico ma nessuna conseguenza a persone, per dueche si sono verificate neldel comune di(massa). La situazione piu’ grave, spiega il Comune in una nota, riguarda la zona dei paesi a monte “dove si e’ aperta una vera e propria voragine” in localita’ La Piana, andando a interessare il tratto di strada tra Bedizzano e Colonnata”. Subito intervenuti i tecnici comunali che hanno verificato che la voragine si e’ verificata sotto il manto stradale, con il materiale terroso precipitato nella sottostante cava in galleria La Piana, posta a 45 metri sotto il livello della strada. La strada e’ chiusa al transito: per raggiungere il paese di Colonnata e’ necessario passare da Miseglia e percorrere la galleria del Tarnone. Un’altra frana si e’ verificata, invece, lungo la via ...