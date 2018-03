Droga | Trump | “Per spacciatori e trafficanti possibile anche la pena di morte”

Tolleranza zero con la Droga - Trump : 'Duri con spacciatori - possibile anche pena di morte' : Donald Trump lancia l'ipotesi di condannare alla pena capitale gli spacciatori di droga. Lo annuncia presentando il programma per affrontare il problema della tossicodipendenza. "Gli spacciatori ...

Droga - Trump : 'Duri con spacciatori - possibile anche pena di morte' : Donald Trump lancia l'ipotesi di condannare alla pena capitale gli spacciatori di Droga. Lo annuncia presentando il programma per affrontare il problema della tossicodipendenza. "Gli spacciatori ...

Trump contro la Droga - 'pena di morte a trafficanti' : Donald Trump torna ad evocare la pena di morte per i trafficanti di droga, scaldando per la prima volta con questo argomento la folla di un comizio elettorale. Il presidente ha additato come Paesi ...

Trump : pena morte per trafficanti Droga : 3.58 Il presidente Usa, Trump ha dichiarato guerra agli oppiacei annunciando contromisure "nelle prossime 3 settimane". Allo studio la possibilità di far causa ad alcune case produttrici e di distribuzione ed anche la pena di morte per i trafficanti come deterrente. "Alcuni Paesi hanno pene molto molto dure, come la pena capitale- ha detto Trump- hanno molti meno problemi di noi con le droghe e quindi anche noi avremo pene molto dure", ha ...