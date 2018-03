Droga | Trump | ' Duri con spacciatori | possibile anche pena di morte'

Trump contro la Droga - 'pena di morte a trafficanti' : Donald Trump torna ad evocare la pena di morte per i trafficanti di droga, scaldando per la prima volta con questo argomento la folla di un comizio elettorale. Il presidente ha additato come Paesi ...

Trump : pena morte per trafficanti Droga : 3.58 Il presidente Usa, Trump ha dichiarato guerra agli oppiacei annunciando contromisure "nelle prossime 3 settimane". Allo studio la possibilità di far causa ad alcune case produttrici e di distribuzione ed anche la pena di morte per i trafficanti come deterrente. "Alcuni Paesi hanno pene molto molto dure, come la pena capitale- ha detto Trump- hanno molti meno problemi di noi con le droghe e quindi anche noi avremo pene molto dure", ha ...