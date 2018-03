Drake torna a cantare con Rihanna nel remix di “Lemon” dei N E R D

news.mtv

: RT @mtvitalia: Drake e Rihanna insieme sono sempre fantastici ?? - angeladantuono1 : RT @mtvitalia: Drake e Rihanna insieme sono sempre fantastici ?? - Valenti88154331 : RT @mtvitalia: Drake e Rihanna insieme sono sempre fantastici ?? - mtvitalia : Drake e Rihanna insieme sono sempre fantastici ?? -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Troppo lontano danon sa stare! arc id=”333512c4-e1c5-11e5-bffd-a4badb20dab5″ Il rapper di “God’s Plan” èto acon RiRi neldi “Lemon”, singolo dei N.E.R.D. – storico gruppo di Pharrell Williams – uscito a fine 2017. Se già l’originale era una bomba, la versioneti lascerà senza fiato. 3.47 minuti di pure swag! Ovviamente non è la prima volta checantano insieme: ildi “Lemon” è la quinta volta che i due uniscono le forze (e le voci). A proposito di RiRi, qualche giorno fa è stato pubblicato dal produttore Earth Quake uno stralcio di un brano nel quale si sente la cantante di “Stay” duettare con Beyoncé: clicca qui per ascoltarlo.: tutti i look più belli via GIPHY ph: getty imagesconnel ...