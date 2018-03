Dove si è persa la sinistra

huffingtonpost

(Di lunedì 19 marzo 2018) Carlo Calenda richiama laal valore della difesa "del singolo posto di lavoro", al valore della "protezione". Per mettere in sicurezza l'Italia nella globalizzazione occorre certamente innovare e internazionalizzarsi ma non dimenticare mai di difendere fino all'ultimo posto di lavoro minacciato.Altrimenti si è "liberisti da circolo del whist". Ciò chiarisce con parole nette un'ambiguità per troppo tempo difesa dai vari leader progressisti degli ultimi 25 anni: blairismo e clintonismo hanno accecato lae l'hanno lasciata preda di miti vacui, come quello della "distruzione creativa" o dell'ottimismo tecnologico.Con il famoso detto "it's the economy, stupid", accettato all'epoca in maniera acritica, ladi fatto ha dato dello "stupido" a chiunque non si fosse adattato alla nuova epoca. Nessuno vuole negare che esiste una nuova economia su cui ...