Donna uccisa davanti a una scuola elementare nel Napoletano

Napoli - Donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno : Una donna di 31 anni è stata uccisa davanti a una scuola elementare nel quartiere di Boccia al Mauro di Terzigno ( Napoli ) in circostanze ancora da chiarire. A sparare un uomo che poi si è allontanato. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola . Sul posto si sono recati i Carabinieri. L'articolo Napoli , donna di 31 anni uccisa davanti a una scuola elementare a Terzigno proviene da Il Fatto Quotidiano.

Donna uccisa a coltellate in Sicilia - compagno sotto interrogatorio : uccisa a coltellate e poi buttata all’interno di un pozzo. Così è morta una giovane ventenne Sicilia na. Un nuovo #femminicidio si è consumato Canicattini Bagni, piccolo centro in provincia di #Siracusa. La vittima, Laura Petroliti, una ventenne del posto, secondo la ricostruzione dei carabinieri che hanno avviato le indagini [VIDEO], è stata più volte colpita a pugnalate. Il cadavere della ragazza, mamma di un bimbo di otto mesi, è stato poi ...

Reggio Calabria - Donna uccisa mentre era con l'amante : Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 marzo 2018, una donna è stata uccisa a Reggio Calabria mentre era appartata in auto con il suo amante vicino al torrente di Gallico, nella periferia della città, una zona molto frequentata dalle coppiette.La vittima si chiamava Fortunata Fortugno, di 48 anni, il suo amante Demetrio Logiudice, di 53 anni. Entrambi erano sposati con altre persone. Lei è stata freddata, colpita alla testa da colpi di ...

Donna uccisa mentre era con l'amante - boss della 'ndrangheta. La polizia : "Non escludiamo movente passionale" : Una Donna è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria mentre era appartata in auto col suo amante che è stato ferito ad un braccio. Fortunata Fortugno, di 48 anni, è stata raggiunta alla testa da colpi di pistola sparati da più persone. Il ferito, Demetrio Lo Giudice (53), coinvolto nell'operazione "Eremo", è ritenuto elemento di spicco dell'omonima cosca di 'ndrangheta.La polizia non esclude ...