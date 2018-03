DONNA UCCISA DAVANTI A SCUOLA ELEMENTARE | NAPOLI Ultime notizie Terzigno | ricercato il

Napoli - DONNA UCCISA dopo aver portato la figlia a scuola : si cerca il marito | Le foto : Napoli , donna uccisa dopo aver portato la figlia a scuola : si cerca il marito | Le foto La 31enne aveva appena accompagnato la figlia quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio per poi fuggire in scooter. Intanto a Siracusa risolto il giallo: a uccidere Laura Petrolito, madre di […] L'articolo Napoli , donna uccisa dopo aver portato la figlia a scuola : si cerca il marito | Le foto proviene da ...

Napoli - DONNA UCCISA dopo aver portato la figlia a scuola : si cerca il marito | Le foto : La 31enne aveva appena accompagnato la figlia quando è stata raggiunta dal marito che le avrebbe sparato dopo un breve diverbio per poi fuggire in scooter. Intanto a Siracusa risolto il giallo: a uccidere Laura Petrolito, madre di due figli, è stato il compagno per gelosia.