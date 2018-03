Donna travolta e uccisa  da un’auto a guida autonoma Uber sospende i test - Video

Maltempo - auto travolta da un torrente in Friuli : Donna tratta in salvo : Macchina travolta questa mattina dalla piena delle acque del torrente Malina, ingrossato dal Maltempo. La conducente, una donna di 80 anni, tentava di attraversare un guado a Premariacco (Udine) quando la vettura, un’Audi Q3, è stata risucchiata dalla forte corrente e trascinata per alcuni metri nel letto del torrente prima di fermarsi, bloccata da alcuni tronchi. L’automobilista è stata raggiunta dai Vigili del fuoco, intervenuti ...

Donna travolta e uccisa da un'auto pirata : Mestre. Investimento mortale in tangenziale vicino al casello di Villabona. La Stradale sulle tracce del veicolo che non si è fermato

Roma - Donna travolta da scooter : è grave : Roma, 9 mar. (AdnKronos) - Una passante è stata investita da uno scooter in via Matera, non lontano da piazza Re di Roma, nella Capitale. Sul posto è intervenuta la polizia locale del VII Gruppo. La ferita è stata trasportata, in codice rosso, all'ospedale San Giovanni.

Roma - Donna travolta da scooter : è grave : Una passante è stata investita da uno scooter in via Matera , non lontano da piazza Re di Roma, nella Capitale. Sul posto è intervenuta la polizia locale del VII Gruppo. La ferita è stata trasportata, ...

Roma - Donna travolta su via Ostiense : Roma, 28 feb. - , AdnKronos, - Una donna di 39 anni è stata investita e uccisa questa mattina su via Ostiense a Roma. È accaduto al km 20, dove la 39enne, romena travolta da un'auto, è morta sul colpo.

Roma - Donna travolta su via Ostiense : Roma, 28 feb. - (AdnKronos) - Una donna di 39 anni è stata investita e uccisa questa mattina su via Ostiense a Roma. È accaduto al km 20, dove la 39enne, romena travolta da un'auto, è morta sul colpo. Il conducente della vettura si è fermato ed è stato sottoposto ad accertamenti sanitari. Il tratto

Roma - Donna travolta su via Ostiense : Una donna di 39 anni è stata investita e uccisa questa mattina su via Ostiense a Roma . È accaduto al km 20, dove la 39enne, romena travolta da un'auto, è morta sul colpo. Il conducente della vettura ...

Roma - Donna travolta e uccisa da un'auto : Una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto ieri sera a Roma. È accaduto in via dell'Acqua Bullicante, intorno alle 20.30. Trasportata d'urgenza in ospedale, la 60enne è deceduta poco ...

Travolta e uccisa da un treno : la vittima è una giovane Donna incinta : Tragedia questa mattina in stazione a Rovato, nel bresciano, dove intorno alle 10.30 una donna di 35 anni è morta Travolta dal locomotore di un treno merci. Il dramma è avvenuto presso il terzo binario, a pochi passi...

“Gli uomini mi pagano per farsi prendere a calci lì - tra le gambe” : la doppia vita di questa Donna - personaggio in vista di giorno e “sexy dominatrice” di notte. Lo scandalo che l’ha travolta dopo la scoperta. Un caso che sta infiammando i social : Una doppia vita venuta alla luce all’improvviso e che ha costretto alla fine questa donna, diventata famosa in tutto il mondo per la sua storia, a rinunciare al posto di lavoro. Sì perché lei, che di giorno vestiva i panni dell’agente di polizia al servizio dei cittadini, la sera svestiva la divisa per indossare i panni, decisamente più succinti, della sexy “dominatrice”, con uomini che facevano la fila (e pagavano cifre ...

Torino - Donna travolta e uccisa : indagini su camion da Salerno : Quando sono stato chiamato per andare in caserma a ritirare gli atti, mi è crollato il mondo addosso'. L'uomo è indagato a piede libero per omicidio stradale.

Torino - Donna travolta e uccisa da un pirata della strada : trascinata dall'auto per 300 metri : Un'anziana donna, investita e trascinata per trecento di metri da un'auto in un corso centrale di Torino, è morta nella tarda mattinata. A quanto risulta l'investitore sarebbe fuggito ed è cercato ...

Donna travolta dalla metro a Roma - ecco le immagini della spinta : Donna travolta dalla metro a Roma, ecco le immagini della spinta La vittima ha perso un braccio. Per l’aggressore è stata disposta una perizia psichiatrica Continua a leggere L'articolo Donna travolta dalla metro a Roma, ecco le immagini della spinta sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Donna travolta dal metrò : il momento della spinta ripreso dalle telecamere di sorveglianza : Il gip di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Igor Trotta, l’uomo di 47 anni che il 26 gennaio ha spinto sotto un convoglio in transito della metro, a Roma, Micaela Castro Pizarro, badante peruviana causandole l’amputazione di una mano. Trotta, difeso dall’avvocato Maurizio Scuderi, è attualmente detenuto nel centro clinico del carcere di Rebibbia. L’accertamento medico era stato chiesto dal pm Alberto Pioletti, ...