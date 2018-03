Domenica Live Loredana Lecciso frecciatina a Romina Power

Paura a Domenica Live - Giucas Casella ipnotizza Cecilia Capriotti - ma lei fa fatica a risvegliarsi : A Domenica Live si torna a parlare di Isola dei Famosi , della presunta notte di passione tra due naufraghi 'in Italia ufficialmente impegnati' e anche delle ipnosi di Giucas Casella. L'ex naufrago ...

“Che le succede!”. Domenica Live - paura in studio per Cecilia Capriotti. Si sottopone a un esperimento e qualcosa va storto : Tra accuse di tradimento, canne viste e non denunciate, l’addio presunto di Alessia Marcuzzi e le spifferate di una Eva Henger in versione agente del KGB, l’Isola dei Famosi si avvia al suo epilogo. Un’edizione quanto mai incerta dove, ad oggi, non è emerso un vero leader con i dualismi si sono ridotti a pochi bisticci per il cibo. Se in Honduras quindi la vita scorre abbastanza tranquilla, fuori non può dirsi altrettanto. Ieri, durante ...

Domenica Live - frecciatina di Loredana Lecciso sull'abito di Romina Power : il nero davvero sfina? : La battuta di Loredana Lecciso sull'abito perfetto per Romina Power durante la tournée e quell'allusione al nero e alla silohoutte dell'ex moglie di Al Bano non è passato inosservato. Barbara D'Urso ...

Ascolti tv - 18 marzo/ Boom di Domenica Live con oltre 3 milioni di spettatori - vola Storie Maledette : Gli Ascolti tv del 18 marzo confermano la vittoria di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa ma anche l'interesse sempre maggiore per Franca Leosini e Storie Maledette, ecco il dettaglio

'Figura di m...' : Monica Setta lascia lo studio di Domenica Live. Tutto è accaduto in diretta : 'Figura di m...': Monica Setta lascia lo studio di Domenica Live. Tutto è accaduto in diretta Durante la puntata di Domenica Live è andato in onda uno scontro durissimo: la giornalista Monica Setta ...

Romina Power e la frecciata a Loredana Lecciso dopo Domenica Live : Loredana Lecciso a Domenica Live: Romina Power dedica il suo concerto a Al Bano Ieri a Domenica Live l’intervista a Loredana Lecciso era iniziata con una premessa fatta da Barbara d’Urso su Romina Power e Al Bano. La conduttrice napoletana aveva infatti affermato che nel mentre Loredana era sua ospite nel salotto di Canale 5, il suo fidanzato e la sua ex moglie erano impegnati con le prove di uno dei loro concerti che era poi ...

Domenica Live - Eva Henger contro Filippo Nardi : ‘Ha insultato la mia famiglia’ : Nello studio di Domenica Live, durante la puntata di Domenica 18 marzo, volano moderatamente gli stracci tra Filippo Nardi e Eva Henger, due ex naufarghi protagonisti di una querelle proprio ai blocchi di partenza del reality selvaggio di Canale 5. Barbara D’Urso spiega nel dettaglio il motivo del contendere, ovvero che Nardi avrebbe mostrato una sorta di fastidio nei confronti della famiglia di Eva, venuta a salutare l’attrice prima di partire ...

Karina Cascella di nuovo contro Monica Setta dopo Domenica Live : Domenica Live: Monica Setta di nuovo attaccata da Karina Cascella Momenti di alta tensione ieri a Domenica Live tra Karina Cascella e Monica Setta. Durante lo spazio dedicato all’Isola dei famosi si è discusso del presunto flirt che sarebbe scoppiato sulle spiagge di Cayo Cochinos tra due naufraghi sposati. Craig Warwick e Monica Setta, ospiti in collegamento da Barbara D’Urso, sembrano aver confermato un presunto flirt tra Cecilia ...

Domenica Live - Loredana Lecciso : ‘Il passato non può tornare’ : “Ci sono stati tempi migliori ma anche peggiori”. Inizia così la lunga intervista concessa da Loredana Lecciso a Barbara D’Urso durante la puntata di Domenica Live del 18 marzo. Inizialmente riprende da dove si erano lasciate la volta precedente, quando Loredana era a Pavia, lontana dai figli e da Al Bano “Sono stata a Pavia un paio di mesi sotto le feste e poi sono rientrata a Lecce. Ero andata a Pavia per motivi ...

MATTEO SALVINI A Domenica LIVE/ Governo con M5s? "Niente è impossibile - ci sono basi in comune" : DOMENICA LIVE oggi 18 marzo: MATTEO SALVINI verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi

“Gli ho fatto perdere 177 kg!”. Alberico Lemme circus show. A Domenica Live va in scena il trash che non perdona. Il farmacista porta i rinforzi - ma l’ira di Raffaello Tonon è funesta : “Hai rovinato le persone - faccio nomi…” : Era da un po’ di tempo che non lo vedevamo, a qualcuno non è affatto mancato, ma ai telespettatori che amano un certo tipo di tv, il ritorno di Alberico Lemme a Domenica Live ha fatto molto piacere. E lui non ha deluso le aspettative dei fan. Questa volta il farmacista più famoso dello stivale si è portato i rinforzi, presentandosi in studio un’intera famiglia che, complessivamente, in un anno, avrebbe perso 177 kg affidandosi al ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : la crisi con Albano continua : Loredana Lecciso e Albano sono tornati insieme? La risposta a Domenica Live Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live per parlare della crisi con Albano Carrisi. E sì, perché la coppia è ancora separata: dallo scorso dicembre non è più riuscita a riappacificarsi. Nel salotto di Barbara d’Urso, la pugliese ha rivelato che è rimasta […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: la crisi con Albano continua proviene da Gossip e Tv.

