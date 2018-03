Domenica Live | Eva Henger contro Filippo Nardi | ‘Ha insultato la mia famiglia’

Karina Cascella di nuovo contro Monica Setta dopo Domenica Live : Domenica Live: Monica Setta di nuovo attaccata da Karina Cascella Momenti di alta tensione ieri a Domenica Live tra Karina Cascella e Monica Setta. Durante lo spazio dedicato all’Isola dei famosi si è discusso del presunto flirt che sarebbe scoppiato sulle spiagge di Cayo Cochinos tra due naufraghi sposati. Craig Warwick e Monica Setta, ospiti in collegamento da Barbara D’Urso, sembrano aver confermato un presunto flirt tra Cecilia ...

Domenica Live - Loredana Lecciso : ‘Il passato non può tornare’ : “Ci sono stati tempi migliori ma anche peggiori”. Inizia così la lunga intervista concessa da Loredana Lecciso a Barbara D’Urso durante la puntata di Domenica Live del 18 marzo. Inizialmente riprende da dove si erano lasciate la volta precedente, quando Loredana era a Pavia, lontana dai figli e da Al Bano “Sono stata a Pavia un paio di mesi sotto le feste e poi sono rientrata a Lecce. Ero andata a Pavia per motivi ...

MATTEO SALVINI A Domenica LIVE/ Governo con M5s? “Niente è impossibile - ci sono basi in comune” : DOMENICA LIVE oggi 18 marzo: MATTEO SALVINI verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 23:58:00 GMT)

“Gli ho fatto perdere 177 kg!”. Alberico Lemme circus show. A Domenica Live va in scena il trash che non perdona. Il farmacista porta i rinforzi - ma l’ira di Raffaello Tonon è funesta : “Hai rovinato le persone - faccio nomi…” : Era da un po’ di tempo che non lo vedevamo, a qualcuno non è affatto mancato, ma ai telespettatori che amano un certo tipo di tv, il ritorno di Alberico Lemme a Domenica Live ha fatto molto piacere. E lui non ha deluso le aspettative dei fan. Questa volta il farmacista più famoso dello stivale si è portato i rinforzi, presentandosi in studio un’intera famiglia che, complessivamente, in un anno, avrebbe perso 177 kg affidandosi al ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : la crisi con Albano continua : Loredana Lecciso e Albano sono tornati insieme? La risposta a Domenica Live Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live per parlare della crisi con Albano Carrisi. E sì, perché la coppia è ancora separata: dallo scorso dicembre non è più riuscita a riappacificarsi. Nel salotto di Barbara d’Urso, la pugliese ha rivelato che è rimasta […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: la crisi con Albano continua proviene da Gossip e Tv.

Matteo Salvini a Domenica Live/ Da Barbara D’Urso al Governo : “parlo con tutti - no Legge Fornero e nuovo voto” : Domenica Live oggi 18 marzo: Matteo Salvini verso il Governo. Loredana Lecciso, Filippo Nardi e Alberico Lemme tra gli ospiti di Barbara d'Urso, parentesi sull'Isola dei Famosi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:08:00 GMT)

Domenica Live - accuse e minacce di querele : sotto i riflettori i nomi dei possibili protagonisti di una notte "hot" all'Isola dei Famosi : ROMA - Su Leggo.it gli aggiornamenti sull'Isola dei Famosi. Pesanti accuse e repliche dai toni accesi a Domenica Live nello spazio dedicato all?Isola dei Famosi. sotto i riflettori, le...

LOREDANA LECCISO/ "Era doveroso tutelare la mia persona - ho dovuto difendermi" (Domenica Live) : LOREDANA LECCISO ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: dopo aver annunciato il nuovo impegno lavorativo in teatro, la compagna di Al Bano danzerà in diretta?(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 17:51:00 GMT)

Domenica Live - Loredana Lecciso querela Romina Power : "E' stata superficiale" (video) : Loredana Lecciso, ospite a Domenica Live, racconta la sua verità sulla rottura con Al Bano: "Sono stata a Pavia, un paio di mese. Poi sono rientrata a Lecce. In realtà, dovevo fare qualcosa di personale con i miei affetti familiari. Poi, si è protratta la mia permanenza. Ma i piccolini avevano bisogna di me. Oggi mi sto concedendo una riflessione, di piacevole solitudine di fare i conti con se stesso. Sto cercando di capire e analizzare ...

Paola Di Benedetto a Domenica Live : “Quello che dice il mio ex è vero” : Paola Di Bendetto, da poco rientrata in Italia dall’Honduras è stata ospite di Barbara D’Urso nel salotto della Domenica pomeriggio di Canale 5. Paola sull’isola ha conosciuto Francesco Monte e tra i due...

Colpo di scena a Domenica Live : il nobile gesto di Filippo Nardi nei confronti di Eva Henger : I programmi televisivi sono anche il luogo dove poter chiedere scusa quando ci si ravvede degli errori o quando si percepisce di aver sbagliato. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi a Domenica Live, nel salotto di Berbara...

ALBERICO LEMME A Domenica LIVE/ Discussione con Raffaello Tonon : "E' un cafone - non si deve permettere" : ALBERICO LEMME a DOMENICA LIVE, il farmacista ospite da Barbara d'Urso con la sua famosa dieta: in studio anche gli opinionisti di sempre per uno scontro all'ultima caloria!(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 16:50:00 GMT)

“Una notte di passione”. Isola - Craig Warwick rivela tutto. A Domenica Live scoppia il putiferio - l’ex naufrago confessa. Gli altarini dell’isola dei Famosi spuntano fuori e la reazione di Cecilia Capriotti è furibonda : Dell’Isola dei Famosi si parla di continuo, questa edizione sfortunata sta creando non pochi grattacapi. La situazione è così tesa che, come riportato da Davide Maggio, pare che Mediaset si volgia liberare del format per rispedirlo al mittente, ovvero Rai 2. Nella puntata del 18 marzo di Domenica Live, in studio si è tornati a parlare di uno dei tanto argomenti spinosi, peraltro sempre sollevato da Eva Henger, cioè l’ipotetico ...

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Francesco Monte? Bella frequentazione" (video) : Paola Di Benedetto, ospite di Domenica Live, dopo l'eliminazione dall'Isola dei Famosi, è intervenuta, in studio, per chiarire, una volta per tutte, la sua ritrovata serenità sentimentale grazie all'avvicinamento con Francesco Monte, proprio in Honduras:prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Francesco Monte? Bella frequentazione" (video) pubblicato su Gossipblog.it 18 marzo 2018 16:16.