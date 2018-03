Disgusto per le parole dell' ex Br | parla il figlio di Biagi

“Disgustoso e terrificante : non potevo crederci”. Spesa choc al supermercato. Tornano a casa e mettono in ordine - poi vanno a letto. Ma nella notte sentono un rumore e quello che vedono li lascia tramortiti : “Mi guardava negli occhi”. La denuncia fa il giro del web : Quando sono andati a fare la Spesa non pensavano che si sarebbero trovati di fronte a una scena così terrificante e in effetti quel giorno difficilmente potranno dimenticarlo. Salma Riaz è una donna britannica di 32 anni madre di due bambini, con il marito Kamran erano andati al supermercato in un giorno come tanti. Avevano deciso comprare delle prugne in una di quelle vaschette di plastica preconfezionate. Poi sono tornati a casa e tutto ...

“Mi scoppia la testa… aiutatemi”. Un dolore fortissimo all’occhio la stravolge. Spaventata corre dal medico : “L’ho guardato - e si muoveva”. La scoperta Disgustosa che le ha cambiato la vita : Un mal di testa fortissimo e l’occhio sempre più arrossato e dolorante e rosso rendevano la vita di Abby Beckley, di Grants Pass, nell’Oregon (Usa), un vero calvario. Questo problema le causava un’enorme fastidio, dolore e tanta paura, non riusciva a capire di cosa si trattasse, fino a quando, dopo un controllo approfondito, non ha fatto una scoperta inquietante. Nel suo occhio sinistro erano “rintanati” 14 vermi, pronti ...

“Mostro Disgustoso…”. Allontanata da tutti per un motivo banale. Alice ha solo 18 anni e da tempo convive con un problema terribile. Le persone pensano che sia contagiosa - ma la (triste) realtà è ben altra. Il suo grido disperato : “Sono normale!” : Alice Weekes è una ragazza britannica di diciotto anni. La giovane da quando aveva appena undici anni è costretta a fare i conti con un fastidioso disturbo e anche, purtroppo, con i commenti spesso crudeli della gente. La vita per un’adolescente è piena di novità: il cambio della scuola, del proprio corpo e le nuove responsabilità che arrivano con l’età che cambia. A guardarsi indietro tutti pensiamo sempre che quelli erano ...

“Disgustosa”. Tutti contro Kate Middleton - ‘fatta a pezzi’ per quel dettaglio. Utenti sul piede di guerra - c’è anche chi grida anche allo scandalo. Una polemica accesissima frenata solo dall’intervento di Kensington Palace. Che poi ha ristabilito l’ordine : I look sfoggiati dalla duchessina durante la visita in Svezia fanno ancora parlare. E stavolta non bene. Se aveva fatto scalpore ed era stato considerato ‘un flop’, forse uno dei pochi, l’abito scelto da Kate Middleton per la serata a Palazzo reale a Stoccolma, adesso c’è chi annota un altro passo falso di quella che, di solito all’unanimità, è considerata una maestra in fatto di stile e tendenza. solo più ...

"Bravo giustiziere - sei un patriota". Sui social le Disgustose ovazioni per il folle che ha sparato a Macerata : "Bravo Luca sei un giustiziere" e anche "dovevi prendere meglio la mira". Questi alcuni dei commenti che si leggono su Facebook di plauso al gesto di Luca Traini, l'uomo che stamani ha sparato contro alcuni immigrati di colore e anche una sede del Pd a Macerata. "Solidarietà a Luca", azzarda qualcuno. C'è anche chi lo chiama "patriota".