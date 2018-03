Dischetti di plastica in mare | Punta Campanella | “Segnalate gli avvistamenti”

meteoweb.eu

: Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - repubblica : Da Capri a Ischia fino al litorale laziale, il triste mistero dei dischetti di plastica spiaggiati - SkyTG24 : Dischetti di plastica sulle spiagge del Tirreno, da Capri alla Toscana - GiostraGiacomo : Il mistero dei dischetti di plastica in spiaggia - La Nazione -

(Di lunedì 19 marzo 2018) Centinaia di avvistamenti nel tirreno centrale, tra Lazio e Campania. Migliaia didisono comparsi nei giorni scorsi lungo i litorali del centrosud. Un fenomeno misterioso che ha in parte allarmato ambientalisti ed esperti. Pochi gli avvistamenti in costiera, per ora. Ma intanto il Parco Marino diè pronto a monitorare la situazione e invita tutti a segnalare eventuali avvistamenti attraverso il sito https://www.citizensciencepc.org/, il sito di scienza partecipata aperto qualche mese fa dal parco diper coinvolgere cittadini e utenti nella segnalazione di problematiche, emergenze ma anche specie particolari. “E’ importante segnalare in questa fase l’eventuale presenza di questineldella costiera – dice Antonino Miccio, direttore dell’AMP– In modo da studiare bene ...