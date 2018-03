Disavventura in volo per Ivanka

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 marzo 2018) Washington, 19 mar. (AdnKronos) – L’elicottero ha un motore fuori uso,Trump e Jared Kushner devono tornare alla base. La Cnn riferisce che la figlia del presidente e suo marito sono stati protagonisti di unagiovedì scorso. Poco dopo il decollo da Washington, l’elicottero su cui viaggiavano i coniugi ha avuto un problema ad uno dei due motori. Il veli, diretto a New York e destinato ad atterrare a Manhattan, ha dovuto far rientro nella capitale ed è atterrato al Ronald Reagan National Airport.e il marito, a quel punto, hanno dovuto far ricorso ad uncommerciale. Secondo il sito specializzato LiveATC.net, l’elicottero in questione appartiene alla Trump Organization. L'articoloinpersembra essere il primo su Meteo Web.