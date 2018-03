DIRETTA Carpi Pro Vercelli risultato live 2-0 streaming video e tv | Raddoppia ancora

DIRETTA / Carpi Pro Vercelli (risultato live 1-0) streaming video e tv : Gli ospiti provano ad attaccare : DIRETTA Carpi -Pro Vercelli : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 21:35:00 GMT)

Carpi-Pro Vercelli 1-0 in DIRETTA : risultato LIVE. La sblocca Melchiorri : Carpi-Pro Vercelli 1-0 LIVE 33' Melchiorri LE FORMAZIONI UFFICIALI Carpi , 3-5-2, : Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Sabbione, Di Chiara, Pasciuti; Garritano, Melchiorri . All. Calabro. ...

Carpi-Pro Vercelli 0-0 in DIRETTA : risultato LIVE. Girata di Melchiorri : Pigliacelli decisivo : Carpi-Pro Vercelli 0-0 LIVE LE FORMAZIONI UFFICIALI Carpi , 3-5-2, : Colombi; Capela, Poli, Ligi; Pachonik, Verna, Sabbione, Di Chiara, Pasciuti; Garritano, Melchiorri . All. Calabro. Pro Vercelli , 3-...

