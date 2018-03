Dinamo Labico calcio II cat | Vittoria col Pro Appio

Dinamo Labico - Nuzzi : «Rocca di Papa? Gara complicata» : Labico - Tre settimane di sosta , con quella 'extra' arrivata domenica scorsa causa maltempo, , ma ora è veramente tempo di ripartire per la Dinamo Labico . La squadra di Alfio Nuzzi è attesa dalla ...

Dinamo Labico - il bilancio di Raimondi : «Annata positiva» : ROMA - Una pausa di lavoro per la Dinamo Labico . La squadra di mister Alfio Nuzzi sta preparando il ritorno in campionato: avverrà domenica 4 marzo sul campo della Nuova Canarini Rocca di Papa, ...

Dinamo Labico - Marcelli : "Amo questo sport - giocherei fino a 50 anni" : L'attaccante, classe 1971, mostra tutto il suo amore per questo sport: "Mi sento ancora bene e, fosse per me, andrei avanti fino a 50 anni. E' chiaro che alla fine di ogni stagione bisogna tirare le ...