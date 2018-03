Dig Awards 2018 | “Video sempre più centrale nel racconto di conflitti | soprusi | pezzi di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 marzo 2018) È tempo di giornalismo d’inchiesta: tornano i Dig, i premi internazionali dedicati a inchieste e reportage video da tutto il mondo. “Celebriamo il giornalismo d’inchiesta video e reportage in mille forme, raccogliendo lavori prodotti in tutta Europa e non solo”, racconta a ilfattoquotidiano.it Matteo Scanni, presidente dell’associazione Dig. Le iscrizioni ai Digsi sono chiuse in questi giorni, e i vincitori verranno annunciati durante il DIG Festival dall’1 al 3 giugno a Riccione. Sono oltre 200 le opere in concorso. “I lavori che ci arrivano sono un’agenda del mondo articolata, fotografano i problemi più caldi e spesso raccontano spicchi di realtà non tracciati dai radar dei media tradizionali”, spiega Scanni. “Arrivano vere e proprie gemme”. Dalla globalizzazione alla crisi del sistema bancario, dalle migrazioni e la violazione dei diritti umani, passando ...