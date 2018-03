Di Maio | Il M5S sarà il perno di questa legislatura Ci confronteremo con

blogo

(Di lunedì 19 marzo 2018) Oggi c'è stata la prima riunione a Palazzo Madama tra Luigi Die i senatori eletti lo scorso 4 marzo. Tante le facce nuove, anche perché il gruppo al Senato del Movimento 5 Stelle ha chiuso la sua primacon 36 componenti (erano 54 inizialmente, prima di addii ed espulsioni) a fronte dei 112 eletti in queste politiche. Non c'è stato alcuno streaming per rendere partecipi gli elettori e gli attivisti, almeno perprima riunione nella quale inevitabilmente, considerata la natura stessa del Movimento, la stragrande maggioranza dei partecipanti si incontrava per la prima volta.Disi è fatto vedere per un saluto, ma anche per "caricare" i suoi nuovi compagni di avventura che almeno inprima fase non avranno possibilità di incidere sulle decisioni che prenderanno i leader del Movimento per arrivare alla formazione di un governo. Diha ribadito attraverso ...