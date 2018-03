Di Maio | difficile metterci all' angolo

Camere - Di Maio : «Dialogo difficile». Giulia Grillo : «A noi Montecitorio». Salvini : «Con Forza Italia piena sintonia» : Il M5s rivendica la poltrona di Montecitorio, mentre il segretario del Carroccio tenta di rassicurare l’alleato forzista preoccupato che la Lega possa smarcarsi dalla coalizione

Presidenze Camere - Di Maio 'Dialogo difficile'. Salvini 'Con FI sintonia'. Ma Brunetta lo attacca. Martina 'Pd non fa accordi' : 'Auspico invece - ha aggiunto - che il Pd sia un attore fondamentale di questa fase politica e credo che non possano tirarsi fuori'. Il Partito democratico, dal canto suo, non intende modificare la ...

C'è un Pd che aspetta segnali dal M5s : da Franceschini a Zingaretti - la difficile impresa di evitare un governo Di Maio-Salvini : C'è una parte del Pd che non vorrebbe morire sul fronte dell'opposizione. E che sta ad ascoltare gli sfoghi degli esponenti pentastellati, quando capita di incrociarli nei Palazzi della politica dove comunque, al di là delle dichiarazioni ufficiali, è tutto un fibrillare di capannelli, riflessioni, interrogativi. E speranze. Come quella che il candidato governatore del M5s in Lombardia, Dario Violi, avrebbe confessato ad un ...

M5s - Di Maio : 'Non vogliamo governo di tutti'. Centrosinistra alla ricerca del difficile equilibrio : 'Noi - dice il leader dei 5 Stelle - non temiamo le elezioni'. Nel Pd i discorsi sul prossimo governo si intrecciano con quelli sul futuro del partito. Delrio: 'Io leader? C'è chi è più capace'. ...

Di Maio e la difficile partita del governo : In questi ultimi giorni di campagna elettorale, non brillantissimi, il candidato premier del Movimento Cinque Stelle utilizza la carta istituzionale della presentazione prevoto della rosa dei Ministri di un suo eventuale governo a guida pentastellata. Un primo nome uscito dal mazzo dei papabili, e per ora confermati, è il generale Sergio Costa, noto per aver scoperto la questione della "Terra dei Fuochi", la pratica criminosa da parte di ...