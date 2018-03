Di Maio | ' Di ministri si parla con il Quirinale | dialogo con tutti'

Di Maio alla prima riunione dei senatori M5s : “Dei ministri si parla con il Colle - dei temi con i partiti” : “Dei ministri si parla con il presidente della Repubblica, dei temi con i partiti politici”. alla prima riunione dei 112 senatori del Movimento 5 stelle è intervenuto anche il capo politico Luigi Di Maio. Che come prima cosa ha parlato dei metodi per l’elezione dei presidenti delle Camere e delle prossime mosse in vista dell’eventuale formazione di un governo. “prima il metodo poi i nomi”, ha detto ribadendo ...

Redditi Politici nel 2017/ Grillo stravince su Renzi - Di Maio e Grasso : Fedeli ‘regina’ dei Ministri : Redditi online dei Politici italiani nel 2017: il Parlamento fornisce tutti i dati su stipendi, Grillo stravince sui leader come Di Maio, Renzi, Grasso o Gentiloni. Fedeli super tra Ministri(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:06:00 GMT)

Di Maio - ossessione governo Pronto pure a cedere ministri : Roma - «Luigi Di Maio in testa ha un solo obiettivo: diventare Presidente del Consiglio, costi quel che costi». Il pensiero di una fonte grillina dell'ala «critica» riassume bene le giornate frenetiche del leader all'indomani del voto del 4 marzo. Un'«ossessione governista» che potrebbe stravolgere completamente la fisionomia del Movimento Cinque Stelle. Oggi è prevista ...

LISTA MINISTRI M5S - GOVERNO DI Maio/ Elezioni - 17 nomi presentati a Grillo : "altri partiti parlino con noi" : LISTA MINISTRI M5s, GOVERNO Di MAIO: i 17 nomi presentati a Beppe Grillo. Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni, Bonafede Giustizia.

Ecco chi sono i 17 ministri candidati da Di Maio : "Ci deridono - il 5 rideremo noi" : Una squadra di governo con 17 ministri e tre donne nei ruoli chiave: Luigi Di Maio li presenta al Salone delle fontane all'Eur - doppio palco all'americana, nessun simbolo M5s e bandiere tricolori, scenografia da convention per niente in stile grillino - e lo fa rivendicando una scelta che affonda, ricorda Di Maio, in un'idea lanciata da Gianroberto Casaleggio nel 2014 in occasione delle elezioni Europee. Il candidato premier M5s ...

LISTA MINISTRI M5S - GOVERNO DI Maio/ Streaming video - chi sono i 18 nomi : 'Donne nei ruoli chiave' : LISTA MINISTRI M5s, i nomi del GOVERNO di Luigi Di MAIO in diretta Streaming video Facebook: Andrea Roventini all'Economia, Giannetakis agli Interni.

