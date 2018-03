Di Maio apre sui nomi | Dei ministri parlo con Mattarella Ma il Pd è

Veltroni apre a Di Maio : "Sotto la regia del Colle - il Pd dialoghi con il M5s" : 'La sinistra ha fatto l'errore di togliere la memoria e le emozioni. Il problema non è Renzi. È molto più serio, più profondo, più sconvolgente' . Pur rifiutandosi di riprendere in mano le redini del ...

Salvini apre a un governo con M5s - telefonata con Di Maio - : Il leader della coalizione di centrodestra sente anche Grasso e Martina: "Rispettare il voto degli italiani". Il leader dei pentastellati: "Siamo la prima forza politica del Paese, la presidenza della Camera venga attribuita a noi". LO SPECIALE

Chiude a Salvini e apre al Pd Governo - ecco la svolta di Di Maio I 5 Stelle - ora - si scoprono europeisti : "L'Italia con noi resterà nell'Ue e nella Nato". "Il primo viaggio sarà a Bruxelles". "No ad una squadra diversa da quella del M5S". Sono le tre affermazioni chiave di Luigi Di Maio, candidato del premier del Movimento 5 Stelle, durante una conferenza alla Stampa Estera Segui su affaritaliani.it

Daniela Santanchè : 'Luigi Di Maio schizofrenico - ora pur di governare apre a tutti' : ' Luigi Di Maio è schizofrenico, prima dicono mai alleanze e poi... Vuole governare a tutti i costi per il vincolo di mandato. Perché secondo il loro statuto, ora o mai più!'. Daniela Santanchè , ...

Di Maio apre il confronto con tutti i partiti. Stasera è festa a Pomigliano : Il candidato premier ribadisce il percorso dei Cinquestelle prima delle consultazioni al Quirinale, dopo il clamoroso risultato elettorale che li proietta come primo partito -

Elezioni 2018 - Di Maio svela nome di un ministro. E apre a "contratto" post-voto : Il leader del Movimento 5 Stelle parla di "contratto su un programma" nel caso non ci fosse una maggioranza dopo le urne.

Elezioni - Di Maio : “Confronto con altri candidati premier? Non saprei con chi farlo - è imbarazzante” : “Provo un certo imbarazzo nel non sapere chi siano i miei sfidanti. Non saprei con chi farli i confronti. Salvini dice di essere lui il candidato premier, così anche la Meloni e Berlusconi dice che non sarà nessuno dei due. Renzi ha smesso di dire che sarebbe stato lui il candidato premier dopo aver visto che più lo diceva e più il Pd crollava nei sondaggi. Questi non solo sono traditori della patria ma per anni ci hanno anche fatto ...